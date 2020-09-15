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Ведомости
Ведомости

Появилось видео отвода российских силовиков от границы с Белоруссией

Появилось видео, на котором резерв российских силовиков, созданный президентом Владимиром Путиным по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент обострения политического кризиса в стране, отводится от границы. Запись опубликовал телеканал «Россия 1».В источнике
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URA.Ru

Российские силовики уходят от границ Беларуси

URA.Ru05:17
ТАСС

Россия приступила к снятию резерва из силовиков на границе с Белоруссией

ТАСС04:56
RT на русском

Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

RT на русскомвчера в 13:57
Комсомольская правда

Россия отводит резерв силовиков от границы с Белоруссией

Комсомольская правда04:50
РИА Новости

Россия отвела силовиков от белорусской границы

РИА Новости04:48
Вести.Ru

Россия распускает резерв силовиков, созданный для Белоруссии

Вести.Ru04:30
РБК

СМИ показали кадры возвращения силовиков из резерва от границ Белоруссии

РБК04:52
КП - Беларусь

Россия решила снять резерв силовиков на границе с Беларусью

КП - Беларусьвчера в 14:44

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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В Ивановской области служба санавиации спасла двух пациентов

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский дал поручение профильным ведомствам обеспечить финансированием работу службы санавиации и закупить необходимое оборудование для эффективной работы бригад.
RuNews24.ru05:15
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Путин в режиме телеконференции откроет медцентры в Псковской области

Президент России Владимир Путин во вторник в режиме телеконференции откроет два медицинских центра в Псковской области и выслушает доклад о строительства аналогичного медцентра в Туве, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости05:32