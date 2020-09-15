Появилось видео отвода российских силовиков от границы с Белоруссией
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Появилось видео, на котором резерв российских силовиков, созданный президентом Владимиром Путиным по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в момент обострения политического кризиса в стране, отводится от границы. Запись опубликовал телеканал «Россия 1».В источнике
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