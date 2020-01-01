Момент падения мужчины с крыши трёхэтажного расселённого дома № 34 на Боровой попал на видео камеры наблюдения, установленной на входе одного из близлежащих к месту происшествия заведений. Кадры попали в распоряжение редакции 78.ru. Судя по записи, инцидент произошёл в 17:07.

с чего всё началось

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения горящего мужчины с крыши трехэтажного расселенного дома в Санкт-Петербурге. На записи видно, как горящий человек падает на женщину, идущую по тротуару. Инцидент произошел вечером 2 января в центре Петербурга.

Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге

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