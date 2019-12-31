Происшествия

ИзвестияИзвестияПадение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео

На записи видно, как горящий мужчина падает на проходящую мимо женщину. Он скончался на месте от полученных травм. Мужчина упал с крыши трехэтажного здания по улице Боровой.
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с чего всё началось

78.ru публикует видео падения горящего мужчины на Боровой

Момент падения мужчины с крыши трёхэтажного расселённого дома № 34 на Боровой попал на видео камеры наблюдения, установленной на входе одного из близлежащих к месту происшествия заведений. Кадры попали в распоряжение редакции 78.ru. Судя по записи, инцидент произошёл в 17:07.
78.ruвчера в 13:47

Подробнее о событии

Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге

РИА Новостивчера в 21:06

Падение горящего мужчины с крыши на Боровой улице попало на видео

Невские Новостивчера в 22:04

В центре Петербурга загорелся человек. Полыхающий мужчина упал с крыши на пешехода

Фонтанка.Рувчера в 10:46

Кадры с места гибели горящего мужчины, упавшего на прохожую

РЕН ТВвчера в 12:09

В центре Петербурга с крыши трехэтажного дома на женщину свалился горящий мужчина

КП - Санкт-Петербургвчера в 10:59

В Петербурге госпитализировали пешехода, на которого с крыши упал мужчина

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 10:56

78.ru публикует видео падения горящего мужчины на Боровой

78.ruвчера в 13:47
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Армия и оружие

Конгресс США не уведомили о нанесении удара по Сулеймани

Конгресс США не был уведомлен заранее о нанесении ракетного удара, в результате которого был убит глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани, заявил глава комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк).
Взгляд.ру 00:36
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
News.ru вчера в 16:33
Хоккей

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию со счетом 3:1.
Свободная Пресса вчера в 09:04
Здоровье

Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае

СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Pravda.Ru 01 января в 21:25
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Известия вчера в 15:02
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru вчера в 05:53
Общество

На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
РИА Новости вчера в 21:13
Экономика

Пенсии в России повысили на 6,6%

Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 01 января в 04:36
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород 01 января в 04:04
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Хоккей

Дадонов оформил дубль в победном матче «Флориды» с «Оттавой»

Sportbox.RU вчера в 22:05
Политика

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцки и Джоэль Лион в совместном заявлении раскритиковали чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*, запрещена в России), включая лидера ОУН Степана Бандеры.
РИА Новости вчера в 16:36
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Происшествия

Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

РБК вчера в 16:23
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru 01 января в 21:49
Футбол

Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ

RT на русском вчера в 16:51
Армия и оружие

Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью

«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
RT на русском вчера в 23:11
Экономика

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК 31.12.19 в 01:00
Транспорт

Выезд из Холмского морского порта заблокирован

Сахалин.Инфо вчера в 07:56
Энергетика

Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Известия вчера в 18:32
Наука

Разработана система безопасности, распознающая людей по походке

В Томске была создана система безопасности, распознающая человека по походке.
ToDay News Ufa вчера в 08:42
Футбол

Кудряшов договорился о контракте на 1,5 года с «Антальяспором»

32-летний россиянин согласовал контракт на 1,5 года с клубом «Антальяспор», сообщает Ntvspor.net.
Чемпионат вчера в 12:49
Энергетика

«Газпром» и Молдавия продлили соглашение на поставку газа

Как ранее сообщал вице-премьер России Дмитрий Козак, представители «Газпрома» договорились с Молдавией о том, что страна будет покупать газ по цене в 173-175 за 1 тыс. куб. м. Отметим, что в начале 2019 года государство импортировало российское топливо по цене в 235 за 1 тыс. куб. м.
ГЛАС.RU 31.12.19 в 04:23
Армия и оружие

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

РИА Новости вчера в 23:23
Происшествия

Актриса из «Первого мстителя» обвиняется в убийстве матери

Радио Sputnik вчера в 02:20
Кино

Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные

Gazeta.SPb 01 января в 12:56
Происшествия

Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи

РИА Новости вчера в 22:17
Армия и оружие

Район Багдада, где находится посольство США, окружен силовиками

Район Багдада, где находится посольство США – так называемая "зеленая зона" – взят в кольцо силовиками.
Вести.Ru вчера в 21:44
Космос

«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы

N+1 30.12.19 в 19:02
Политика

Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Lenta.ru вчера в 14:14
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