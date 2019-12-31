Происшествия
ИзвестияПадение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
На записи видно, как горящий мужчина падает на проходящую мимо женщину. Он скончался на месте от полученных травм. Мужчина упал с крыши трехэтажного здания по улице Боровой.
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с чего всё началось
Момент падения мужчины с крыши трёхэтажного расселённого дома № 34 на Боровой попал на видео камеры наблюдения, установленной на входе одного из близлежащих к месту происшествия заведений. Кадры попали в распоряжение редакции 78.ru. Судя по записи, инцидент произошёл в 17:07.78.ruвчера в 13:47
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В центре Петербурга загорелся человек. Полыхающий мужчина упал с крыши на пешехода
Фонтанка.Рувчера в 10:46
В центре Петербурга с крыши трехэтажного дома на женщину свалился горящий мужчина
КП - Санкт-Петербургвчера в 10:59
В Петербурге госпитализировали пешехода, на которого с крыши упал мужчина
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 10:56
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