Момент падения мужчины с крыши трёхэтажного расселённого дома № 34 на Боровой попал на видео камеры наблюдения, установленной на входе одного из близлежащих к месту происшествия заведений. Кадры попали в распоряжение редакции 78.ru. Судя по записи, инцидент произошёл в 17:07.

с чего всё началось

На записи видно, как горящий мужчина падает на проходящую мимо женщину. Он скончался на месте от полученных травм. Мужчина упал с крыши трехэтажного здания по улице Боровой.

Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео

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