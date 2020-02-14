Армия и оружие
Суть событийПоявилось видео падения сбитого сирийского военного вертолета
В сети появилось видео падения сбитого боевиками вертолета сирийских ВВС. Ролик опубликовало турецкое агентство Anadolu в пятницу, 14 февраля. На кадрах видно, как машина, объятая пламенем, падает на землю после попадания в нее ракеты.
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