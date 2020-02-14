Армия и оружие

Суть событийСуть событийПоявилось видео падения сбитого сирийского военного вертолета

В сети появилось видео падения сбитого боевиками вертолета сирийских ВВС. Ролик опубликовало турецкое агентство Anadolu в пятницу, 14 февраля. На кадрах видно, как машина, объятая пламенем, падает на землю после попадания в нее ракеты.
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Опубликовано видео крушения сирийского военного вертолёта, сбитого над Алеппо

Life.ru15:04

Экипаж сбитого в Идлибе вертолета погиб

Красная весна09:06

Уничтоженная сирийцами бронемашина боевиков попала на видео

Lenta.ru11:20

Опубликовано видео крушения сбитого сирийского военного вертолета

РИА Новости09:40

СМИ: экипаж сбитого в Алеппо вертолета ВС Сирии погиб

ТАСС08:33

СМИ сообщили о гибели экипажа сбитого в Алеппо вертолета

Известия09:03

В Сети появилось видео со сбитым в Алеппо сирийским вертолетом

РБК14:13
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США повышают пошлины на самолеты из Евросоюза до 15%

Власти США приняли решение поднять пошлины на импортируемые из Евросоюза (ЕС) самолеты, сообщается на сайте аппарата торгового представителя Соединенных Штатов.
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В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани

После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
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Православные христиане отмечают Сретенье Господне

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Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Египте

В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
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В Перми уволили медбрата, который оставлял посты об убийстве ветеранов

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Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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В Сети появился тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

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Россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли приняли участие в презентации болида команды "Альфа Таури" на новый сезон "Формулы-1".
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Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже

Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
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План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции

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Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

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Предустановку приложений ускорят

Национальная платежная система «Мир» станет обязательной для предустановки на смартфоны с 1 июля 2021 года, тогда как ранее планировалось предустанавливать ее с 2023 года.
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами

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