Армия и оружие
РБКПоявилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим. Ролик опубликовал телеканал «Звезда». На видео показано, как к самолету подъезжают автомобили с нанесенными на них надписями «Военная полиция», они заезжают в транспортный отсек самолета.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Министерство обороны РФ доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У», предназначенных для военной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе российского силового ведомства.ТК Звезда00:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:01, Ашберн
Армия и оружие
Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади.
RT на русском 09:53
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Гран-при Skate Canada, проходящем в Келоуне.
REGNUM 00:29
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Гаджеты
«Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны
Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
Ореанда-Новости вчера в 11:21
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Политика
Депутат Рады усомнилась в бессмертии Зеленского
Народный депутат от партии бывшего украинского лидера партии "Европейская солидарность" София Федина раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как тот поспорил с добровольцем в Золотом в Донбассе.
Газета.Ru 07:32
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Культура
Новый клип Александра Реввы набрал 4 миллиона просмотров за два дня
23 октября на просторах YouTube появился новый трек Артура Пирожкова. Исполнитель выпустил клип на песню «Она решила сдаться».
OvideO.ru вчера в 14:45
Политика
Зеленский заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса.
Аргументы и Факты вчера в 13:47
Шоу-бизнес
YouTube заблокировал последнее шоу Собчак из-за наличия пикантных сцен
Связавшись со службой поддержки, телеведущая узнала, что из-за наличия в ее шоу тех самых злополучных пикантных моментов YouTube автоматически перевел ее программу в жанр «почти порно» и перестал рекомендовать.
МонаВиста 09:30
Хоккей
Первушин: не помню, когда ещё забивал Кошечкину. Возможно, что никогда
Нападающий «Сибири» Владимир Первушин прокомментировал домашнюю победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:2 ОТ).
Чемпионат 09:46
Кино
Премьера «Ведьмака» от Netflix в Лондоне состоится 16 декабря
Организаторы MCM Comic Con разместили на площадке мероприятия афишу, согласно которой 16 декабря в Лондоне пройдет премьерный показ сериала «Ведьмак» от Netflix.
CyberSport.ru 09:49
Авто
Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей
Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 14:50
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости вчера в 03:41
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Футбол
Сергей Семак: «Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил»
Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил. И для того, чтобы не терял форму, в которой находится.
Спорт-Экспресс 09:21
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском вчера в 04:36
Политика
Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.
Известия 08:05
Здоровье
Диетолог раскрыла главные ошибки в питании россиян
В последние годы опубликованы два больших исследования, первое из них – это исследование питания на 103,5 тыс. человек, которое проводил Росстат.
Газета.Ru 09:17
Шоу-бизнес
Маджид Гиагиа готовит для Евгении Феофилактовой «свадьбу века»
Недавно Евгения Феофилактова на личной странице в Instagram показала общественности своего нового возлюбленного, им оказался успешный бизнесмен, владеющий несколькими ресторанами и отелями, Маджид Гиагиа.
OAnews 04:36
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Общество
Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва
26 октября 2019 года в возрасте 83 лет скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва.
REGNUM 03:16
Космос
Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео
Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
ТК Звезда вчера в 11:45
Наука
Ученые рассказали о неожиданной пользе картофельного пюре
Российская газета 01:49
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»
Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости вчера в 07:02
Армия и оружие
ВМС США ввели в строй боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis
Военно-морские силы США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17).
RT на русском вчера в 16:44
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Общество
Названы способы, как путешествовать с ручной кладью и без багажа
Туристы провозят в ручной клади много вещей и не нарушают при этом правила авиакомпаний, передает Aviasales.
МИР 24 08:59