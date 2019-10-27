Министерство обороны РФ доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У», предназначенных для военной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе российского силового ведомства.

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В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим. Ролик опубликовал телеканал «Звезда». На видео показано, как к самолету подъезжают автомобили с нанесенными на них надписями «Военная полиция», они заезжают в транспортный отсек самолета.

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