Армия и оружие

РБКРБКПоявилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим. Ролик опубликовал телеканал «Звезда». На видео показано, как к самолету подъезжают автомобили с нанесенными на них надписями «Военная полиция», они заезжают в транспортный отсек самолета.
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с чего всё началось

Минобороны РФ доставило в Сирию десятки бронеавтомобилей для военной полиции

Министерство обороны РФ доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У», предназначенных для военной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе российского силового ведомства.
ТК Звезда00:28

Подробнее о событии

Появилось видео переброски в Сирию бронеавтомобилей для военной полиции

Взгляд.ру08:09

Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

Газета.Ru07:59

Минобороны России доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

Известия00:46

Опубликовано видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

РИА Новости07:32

Минобороны РФ доставило в Сирию десятки бронеавтомобилей для военной полиции

ТК Звезда00:28

Самолеты ВТА перебросили в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

РЕН ТВ00:18

Самолеты Ил-76 ВКС доставили в Сирию бронеавтомобили для военной полиции России

ТАСС00:04
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Армия и оружие

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Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, а также Турцию, Сирию, Ирак и курдские подразделения за помощь в ликвидации главаря «Исламского государства»* Абу-Бакра аль-Багдади.
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Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
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Сергей Семак: «Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил»

Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил. И для того, чтобы не терял форму, в которой находится.
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Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете

Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
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Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва

26 октября 2019 года в возрасте 83 лет скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва.
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Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео

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Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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Туристы провозят в ручной клади много вещей и не нарушают при этом правила авиакомпаний, передает Aviasales.
МИР 24 08:59
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