Армия и оружие
РБКПоявилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию
Телеканал «Звезда» опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента военных полицейских из России. На видео российский транспортный самолет Ил-76 садится на аэродроме, после чего из самолета выходят военные полицейские.
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с чего всё началось
В ближайшее время военные полицейские приступят к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.ТК Звездавчера в 22:00
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