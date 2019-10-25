Армия и оружие

РБКРБКПоявилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию

Телеканал «Звезда» опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента военных полицейских из России. На видео российский транспортный самолет Ил-76 садится на аэродроме, после чего из самолета выходят военные полицейские.
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с чего всё началось

Стражи мира: в Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

В ближайшее время военные полицейские приступят к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
ТК Звездавчера в 22:00

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Стражи мира: в Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

ТК Звездавчера в 22:00

Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию

РБК00:47

Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию

Известия01:20

Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию

РИА Новости00:01

Россия перебросила в Сирию около 300 военных полицейских

Коммерсантъвчера в 22:11

Россия дополнительно перебросила в Сирию 300 военных полицейских из Чечни

ТАССвчера в 22:00

Появилось видео прибытия российских военных полицейских в Сирию

RT на русском01:22
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