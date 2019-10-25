В ближайшее время военные полицейские приступят к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

с чего всё началось

Телеканал "Звезда" выложил видео переброски в Сирию порядка 300 российских военных полицейских. В ролике показана посадка транспортного самолета Ил-76 ВКС России на аэродром. Кроме того, на видео можно увидеть выгрузку военных полицейских.

Шоу-бизнес Яна Рудковская вывезла сына в Париж на заработки Шестилетний сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской по прозвищу Гном Гномыч уже не первый год трудится как взрослый мужчина.

Здоровье ОНФ проверит отделение курганского тубдиспансера и жалобы его сотрудников Общероссийский народный фронт (ОНФ) проверит состояние закрытого на ремонт отделения Курганского областного тубдиспансера в поселке Чернавском, откуда не хотели уходить ряд сотрудников из-за опасений, что его закроют навсегда.

Единоборства Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Политика В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.

Технологии Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76 Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.

Экономика Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.

Происшествия В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере.