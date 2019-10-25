Армия и оружие
Газета.RuПоявилось видео переброски в Сирию российских военных полицейских
Телеканал "Звезда" выложил видео переброски в Сирию порядка 300 российских военных полицейских. В ролике показана посадка транспортного самолета Ил-76 ВКС России на аэродром. Кроме того, на видео можно увидеть выгрузку военных полицейских.
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с чего всё началось
В ближайшее время военные полицейские приступят к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.ТК Звездавчера в 22:00
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