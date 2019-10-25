Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПоявилось видео переброски в Сирию российских военных полицейских

Телеканал "Звезда" выложил видео переброски в Сирию порядка 300 российских военных полицейских. В ролике показана посадка транспортного самолета Ил-76 ВКС России на аэродром. Кроме того, на видео можно увидеть выгрузку военных полицейских.
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с чего всё началось

Стражи мира: в Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

В ближайшее время военные полицейские приступят к выполнению задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, осуществлению патрулирования в назначенных районах, а также оказанию содействия по выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
ТК Звездавчера в 22:00

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Переброску военной полиции в Сирию показали на видео

Российская газета02:27

Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию

РБК00:47

Россия дополнительно перебросила в Сирию 300 военных полицейских из Чечни

ТАССвчера в 22:00

Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию

Известия01:20

Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию

РИА Новости00:01

Появилось видео прибытия российских военных полицейских в Сирию

RT на русском01:22

Стражи мира: в Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

ТК Звездавчера в 22:00
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:41, Вашингтон
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