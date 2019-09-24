Первый запуск крылатой ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля (МРК) "Смерч" в Японском море показало российское оборонное ведомство. Как отмечают в министерстве, "Уран" смог поразить дрейфующую надводную мишень на расстоянии более 50 километров.

Видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч» опубликовали в Сети

Политика В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.

Шоу-бизнес София Ротару удивила снимками с отдыха в Италии Популярная певица София Ротару опубликовала фотографии из Италии, где она проводит отдых.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Происшествия ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.

Политика Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.

Путешествия РБК: три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково Проект введения седьмой степени "свободы воздуха" ("открытого неба") в международном аэропорту Пулково поддержал вице-премьер РФ Максим Акимов.

Кино Ксения Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка Главного героя играет Никита Ефремов, в роли следователя снимется Юлия Снигирь.

Происшествия Павел Устинов пообещал поддерживать фигурантов «московского дела» Актер Павел Устинов, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, сказал, что будет поддерживать других фигурантов московского дела .

Политика Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.

Технологии В России появится идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу В России начата работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери.

Происшествия Суд перенес заседание по делу Александра Протасовицкого Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, перенесено по решению Клинцовского городского суда в Брянской области на 1 октября.

Политика Песков рассказал об осложнениях в вопросе мирного договора с Японией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россия столкнулась с еще одним препятствием на пути к заключению мирного договора с Японией.

Политика Трамп решил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции Президент США Дональд Трамп распорядился временно заблокировать выделение военной помощи Украине, так как опасался, что средства будут потрачены ненадлежащим способом из-за коррупции в стране.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.

Общество Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.

Наука Инженеры Jaguar Land Rover разработали травмобезопасные 3D-перчатки Инженеры Jaguar Land Rover, работающие на производственных мощностях в Гейдоне – одной из крупнейших площадок по 3D-печати в Великобритании, – решили использовать опыт компании для разработки сетчатого материала, который позволит снять мышечную усталость, но в то же время будет достаточно гибким и комфортным для носки в течение всей восьмичасовой рабочей смены.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о сбитых вблизи базы Хмеймим дронах боевиков О дронах боевиков, сбитых на подлете к российской военной базе Хмеймим в Сирии, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.