Армия и оружие
Народные новостиВидео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч» опубликовали в Сети
Первый запуск крылатой ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля (МРК) "Смерч" в Японском море показало российское оборонное ведомство. Как отмечают в министерстве, "Уран" смог поразить дрейфующую надводную мишень на расстоянии более 50 километров.
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Корабль Тихоокеанского флота «Смерч» в Японском море впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты «Уран»
Интерфакс - Россиявчера в 20:20
Крылатый «Уран»: опубликовано видео первого пуска X-35 с ракетного корабля «Смерч»
ТК Звездавчера в 21:13
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:38, Вашингтон
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В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
RT на русском 11:21
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В России появится истребитель шестого поколения
В России работают над созданием истребителя шестого поколения.
RuNews24.ru вчера в 04:54
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Популярная певица София Ротару опубликовала фотографии из Италии, где она проводит отдых.
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Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Происшествия
ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники
Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.
Коммерсантъ 09:02
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
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РБК: три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
Проект введения седьмой степени "свободы воздуха" ("открытого неба") в международном аэропорту Пулково поддержал вице-премьер РФ Максим Акимов.
ТАСС вчера в 14:02
Кино
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка
Главного героя играет Никита Ефремов, в роли следователя снимется Юлия Снигирь.
Говорит Москва вчера в 10:00
Происшествия
Павел Устинов пообещал поддерживать фигурантов «московского дела»
Актер Павел Устинов, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, сказал, что будет поддерживать других фигурантов московского дела .
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Политика
Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
РИА Новости 13:01
Технологии
В России появится идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу
В России начата работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Реальное время вчера в 20:50
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России
Газета.Ru 12:42
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери
Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери.
Lenta.ru 09:04
Происшествия
Суд перенес заседание по делу Александра Протасовицкого
Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, перенесено по решению Клинцовского городского суда в Брянской области на 1 октября.
Газета.Ru 12:51
Происшествия
В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
Известия вчера в 11:06
Армия и оружие
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
Политика
Песков рассказал об осложнениях в вопросе мирного договора с Японией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россия столкнулась с еще одним препятствием на пути к заключению мирного договора с Японией.
Московский Комсомолец 11:22
Политика
Трамп решил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп распорядился временно заблокировать выделение военной помощи Украине, так как опасался, что средства будут потрачены ненадлежащим способом из-за коррупции в стране.
News.ru 03:43
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru вчера в 07:17
Общество
Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне
Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.
Газета.Ru 11:21
Наука
Инженеры Jaguar Land Rover разработали травмобезопасные 3D-перчатки
Инженеры Jaguar Land Rover, работающие на производственных мощностях в Гейдоне – одной из крупнейших площадок по 3D-печати в Великобритании, – решили использовать опыт компании для разработки сетчатого материала, который позволит снять мышечную усталость, но в то же время будет достаточно гибким и комфортным для носки в течение всей восьмичасовой рабочей смены.
без руля.ру 04:17
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России.
Lenta.ru 04:04
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о сбитых вблизи базы Хмеймим дронах боевиков
О дронах боевиков, сбитых на подлете к российской военной базе Хмеймим в Сирии, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Экономика сегодня 00:22
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Космос
Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
ТАСС вчера в 19:10
Происшествия
СКР детально восстановил картину убийства Михаила Круга
REGNUM вчера в 04:41
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Гвардиола может возглавить «Ювентус»
ProstoProSport 12:06