Армия и оружие

Народные новостиНародные новостиВидео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч» опубликовали в Сети

Первый запуск крылатой ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля (МРК) "Смерч" в Японском море показало российское оборонное ведомство. Как отмечают в министерстве, "Уран" смог поразить дрейфующую надводную мишень на расстоянии более 50 километров.
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Минобороны опубликовало видео первого пуска ракеты «Уран» с корабля «Смерч»

РИА Новости05:45

Минобороны показало первый пуск ракеты Х-35 с корабля «Смерч»

Взгляд.ру05:19

Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»

Российская газета05:58

Появилось видео первого пуска крылатой ракеты «Уран» с корабля «Смерч»

ТАСС07:21

Первая стрельба крылатой ракетой «Уран» попала на видео

РЕН ТВвчера в 20:31

Корабль Тихоокеанского флота «Смерч» в Японском море впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты «Уран»

Интерфакс - Россиявчера в 20:20

Крылатый «Уран»: опубликовано видео первого пуска X-35 с ракетного корабля «Смерч»

ТК Звездавчера в 21:13
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Политика

В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами

Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
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В России работают над созданием истребителя шестого поколения.
RuNews24.ru вчера в 04:54
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News.ru 00:58
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В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Происшествия

ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники

Ранее, в 2018 году, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при исполнении контракта на техперевооружение НИИЭТ, ущерб превышает 92 млн руб.
Коммерсантъ 09:02
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Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

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РБК: три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково

Проект введения седьмой степени "свободы воздуха" ("открытого неба") в международном аэропорту Пулково поддержал вице-премьер РФ Максим Акимов.
ТАСС вчера в 14:02
Кино

Ксения Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка

Главного героя играет Никита Ефремов, в роли следователя снимется Юлия Снигирь.
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Происшествия

Павел Устинов пообещал поддерживать фигурантов «московского дела»

Актер Павел Устинов, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, сказал, что будет поддерживать других фигурантов московского дела .
Znak.com 12:37
Политика

Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее

В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила.
РИА Новости 13:01
Технологии

В России появится идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу

В России начата работа над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Реальное время вчера в 20:50
Кино

Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России

Газета.Ru 12:42
Баскетбол

Сборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира

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Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери

Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери.
Lenta.ru 09:04
Происшествия

Суд перенес заседание по делу Александра Протасовицкого

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, друга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, перенесено по решению Клинцовского городского суда в Брянской области на 1 октября.
Газета.Ru 12:51
Происшествия

В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки

Известия вчера в 11:06
Армия и оружие

Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире

Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
Политика

Песков рассказал об осложнениях в вопросе мирного договора с Японией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Россия столкнулась с еще одним препятствием на пути к заключению мирного договора с Японией.
Московский Комсомолец 11:22
Политика

Трамп решил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

Президент США Дональд Трамп распорядился временно заблокировать выделение военной помощи Украине, так как опасался, что средства будут потрачены ненадлежащим способом из-за коррупции в стране.
News.ru 03:43
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной

Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
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Общество

Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне

Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.
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Инженеры Jaguar Land Rover разработали травмобезопасные 3D-перчатки

Инженеры Jaguar Land Rover, работающие на производственных мощностях в Гейдоне – одной из крупнейших площадок по 3D-печати в Великобритании, – решили использовать опыт компании для разработки сетчатого материала, который позволит снять мышечную усталость, но в то же время будет достаточно гибким и комфортным для носки в течение всей восьмичасовой рабочей смены.
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Экономика

Вывод экономики из тени оказался опасным для России

Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России.
Lenta.ru 04:04
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о сбитых вблизи базы Хмеймим дронах боевиков

О дронах боевиков, сбитых на подлете к российской военной базе Хмеймим в Сирии, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Экономика сегодня 00:22
Происшествия

Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
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Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере

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СКР детально восстановил картину убийства Михаила Круга

REGNUM вчера в 04:41
Футбол

Гвардиола может возглавить «Ювентус»

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