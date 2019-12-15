На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.

Политика Оператор «Северного потока-2» попросил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», подала запрос в ведомство судоходства и гидрографии Германии на разрешение прокладки труб в зимние и весенние месяцы 2020 года.

Политика Володин оценил призыв объявить Курилы частью Японии Спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил призыв лидера Компартии Японии Кадзуо Сии о Курилах как угрозу суверенитету России.

Политика Франция попросила Россию передать останки соратника Наполеона Елисейский дворец обратился к России с просьбой передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена.

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Политика Джулиани обвинил экс-посла США в Киеве в отказе в визах ценным свидетелям Джулиани в Twitter обвиняет бывшего посла США в Киеве Мари Йованович в том, что та дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала в ноябре на вопросы членов специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа.