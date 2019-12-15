Политика
Газета.RuПоявилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ
На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
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Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
Кино
Съемки фильма Mortal Kombat завершены
Съемки экранизации культовой игры завершены.
Происшествия
Сахалинский прапорщик украл у Минобороны больше миллиона рублей
Старший прапорщик признан виновным в мошенничестве при получении выплат, совершённом в особо крупном размере.
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
Политика
Оператор «Северного потока-2» попросил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», подала запрос в ведомство судоходства и гидрографии Германии на разрешение прокладки труб в зимние и весенние месяцы 2020 года.
Политика
Володин оценил призыв объявить Курилы частью Японии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил призыв лидера Компартии Японии Кадзуо Сии о Курилах как угрозу суверенитету России.
Политика
Франция попросила Россию передать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец обратился к России с просьбой передать Франции обнаруженные в Смоленске останки одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Общество
Тысячи школ по всей России запретили телефоны на уроках
Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила "Российской газете", что более 10 тыс. российских школ запретили использование телефонов на занятиях.
Футбол
«Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» узнают соперников по Лиге чемпионов
Сеяные Несеяные ПСЖ (Франция) Реал (Испания) Бавария (Германия) Тоттенхэм (Англия) Манчестер Сити (Англия) Аталанта (Италия) Ювентус (Италия) Атлетико (Испания) Ливерпуль (Англия) Наполи (Италия) Барселона (Испания) Боруссия (Дортмунд, Германия) РБ Лейпциг (Германия) Лион (Франция) Валенсия (Испания) Челси (Англия) Сеяные команды ответный матч 1/8 финала проведут на своём поле.
Общество
Rambler потребовал заблокировать Twitch и взыскать с сервиса ₽180 млрд
Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
Авто
Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера Haval F7
Наибольшая выгода – до 300 000 рублей действует на кроссовер Haval F7 в комплектации Elite, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
Политика
Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
Космос
Стало известно, сколько весит Млечный Путь
Политика
США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж
Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына
Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
Политика
Джулиани обвинил экс-посла США в Киеве в отказе в визах ценным свидетелям
Джулиани в Twitter обвиняет бывшего посла США в Киеве Мари Йованович в том, что та дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала в ноябре на вопросы членов специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа.
Происшествия
Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
Музыка
Корнелюк оценил выступление Ротару в России
Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
Авто
Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году
Здоровье
Дети, больные муковисцидозом, получат часть необходимых лекарств
Дети, больные муковисцидозом, получат часть необходимых лекарств.
Экономика
Российский палладий поставит в зависимость мировых автопроизводителей
Россия может существенно увеличить свои доходы от внешней торговли благодаря росту цен на палладий.
Политика
Телеканал «Россия» показал первое «полноценное» интервью Зеленского
Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже. На ней прошли первые полноценные двухсторонние переговоры Путина и Зеленского.