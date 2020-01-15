Газета The New York Times распространила видео, где, как утверждается, зафиксировано попадание двух ракет в пассажирский Boeing украинской авиакомпании, по ошибке сбитый над Тегераном. Издание подчеркивает, что опубликованный материал - подлинный.

Появилось видео попадания двух иранских ракет в украинский Boeing

Шоу-бизнес Авербух ответил на обвинения Рудковской в скупости Российский тренер по фигурному катанию Илья Авербух отреагировал на обвинения продюсера Яны Рудковской, которая считает, что он заставляет своих подопечных работать на износ и при этом экономит на зарплатах.

Происшествия В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе «Задымление на иранском сухогрузе в порту Махачкалы ликвидировано», — сообщили РБК в национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Политика WSJ сообщила о возможном сокращении США военной помощи Ираку США готовят возможное сокращение военной помощи Ираку в размере $250 млн, уже одобренных конгрессом и выплачиваемых республике ежегодно с 2017 года, если Багдад потребует вывести американские войска из страны, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на электронную переписку Госдепа и Минобороны США.

Экономика В России отменят льготу на добычу нефти Правительство страны поручило Министерству финансов разработать поправки для отмены первой льготы на налог на добычу полезных ископаемых.

Здоровье Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами.

Политика Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.

Общество В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.