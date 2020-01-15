Политика
ТВ ЦентрПоявилось видео попадания двух иранских ракет в украинский Boeing
Газета The New York Times распространила видео, где, как утверждается, зафиксировано попадание двух ракет в пассажирский Boeing украинской авиакомпании, по ошибке сбитый над Тегераном. Издание подчеркивает, что опубликованный материал - подлинный.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
Общество
Жириновский предложил списать кредитные долги граждан РФ
По мнению Жириновского, микрокредиты «загоняют граждан в финансовую кабалу».
Кино
В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»
Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
Экономика
Оценены шансы Белоруссии заменить российскую нефть
Экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует.
Происшествия
В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека
Общество
Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь
Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).
Шоу-бизнес
Авербух ответил на обвинения Рудковской в скупости
Российский тренер по фигурному катанию Илья Авербух отреагировал на обвинения продюсера Яны Рудковской, которая считает, что он заставляет своих подопечных работать на износ и при этом экономит на зарплатах.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
Часть банков отметили, что заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS).
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Авто
Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Гаджеты
Apple обновлением случайно сломала наушники AirPods Pro
Оказывается, причиной неполадок стало очередное обновление, случайно сломавшее фирменные наушники пользователей.
Происшествия
В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе
«Задымление на иранском сухогрузе в порту Махачкалы ликвидировано», — сообщили РБК в национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
Политика
WSJ сообщила о возможном сокращении США военной помощи Ираку
США готовят возможное сокращение военной помощи Ираку в размере $250 млн, уже одобренных конгрессом и выплачиваемых республике ежегодно с 2017 года, если Багдад потребует вывести американские войска из страны, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на электронную переписку Госдепа и Минобороны США.
Технологии
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
В России создают гравитационную систему для военной техники. Она будет независима от спутниковой системы навигации.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Кино
В российский прокат выходит хоррор «Маяк» о мужских фобиях
В четверг, 16 января, в российский прокат выходит хоррор "Маяк" режиссера Роберта Эггерса.
Гаджеты
В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Экономика
В России отменят льготу на добычу нефти
Правительство страны поручило Министерству финансов разработать поправки для отмены первой льготы на налог на добычу полезных ископаемых.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами.
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Общество
Кудрин: масштаб коррупции в России измеряется триллионами рублей
По словам Алексея Кудрина, возглавляющего Счетную палату, ущерб от коррупции в Российской Федерации может исчисляться триллионами рублей.
Политика
Трамп призвал Apple разблокировать телефоны преступников
Президент США Дональд Трамп призвал компанию Apple предоставить доступ к телефонам преступников.
Происшествия
На нефтехимическом заводе в Каталонии прогремел взрыв
Экономика
Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков
В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
Футбол
Березуцкий рассказал о возможной работе со Слуцким в Рубине
Бывший тренер нидерландского «Витесса» Василий Березукций в интервью корреспонденту «Спорт-Экспресс» рассказал о возможном возвращении в тренерский штаб Леонида Слуцкого.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 13 января 2020 года
Курсы валют сегодня 13 января 2020 Центробанк установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 13 января 2020 установленный Центральным банком России такой: 61.26 рублей за 1 USD.