Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрПоявилось видео попадания двух иранских ракет в украинский Boeing

Газета The New York Times распространила видео, где, как утверждается, зафиксировано попадание двух ракет в пассажирский Boeing украинской авиакомпании, по ошибке сбитый над Тегераном. Издание подчеркивает, что опубликованный материал - подлинный.
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NYT опубликовала видео предполагаемого попадания двух ракет в украинский самолет

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NYT показала видео предполагаемого попадания двух ракет в Boeing в Иране

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Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете

Lenta.ruвчера в 20:20

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NYT опубликовала видео предполагаемого попадания ракет в украинский Boeing

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NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

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