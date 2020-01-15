Политика
Российская газетаПоявилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
В СМИ появилось новое видео, снятое уличной камерой наблюдения, на котором зафиксирован пуск двух ракет иранскими ПВО по самолету авиакомпании МАУ, совершавшего рейс Тегеран-Киев.
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Общество
Путин пообещал увеличить материнский капитал
Общество
Кудрин назвал способ борьбы с бедностью
Эффективным инструментом для борьбы с бедностью может стать субсидия, которую следовало бы назначать, основываясь на доходе на каждого члена семьи.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
Кино
Фотография Читы 90-х попала в сериал на СТС
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Общество
Путин анонсировал новую систему оплаты труда медиков
Новая система оплаты труда в здравоохранении начнет поэтапно внедряться в 2020 году, будет установлена фиксированная доля оклада в заработной плате и единый для всей страны перечень компенсационных выплат и стимулирующих надбавок, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Политика
Путин призвал решить проблему с закупкой жизненно важных лекарств
По словам главы государства, проблема с закупкой жизненно важных лекарств должна быть решена.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Происшествия
Женщина задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь
В городе Гатчине в Ленинградской области женщина задушила своего бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь.
Кино
Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»
Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Имя второй наследницы счастливая мама пока не называет, но отметила, что девочка родилась здоровой.
Политика
Путин потребовал строгого соблюдения майских указов
Президент России Владимир Путин заявил, что майские указы должны строго соблюдаться.
Политика
Путин поручил ускорить принятие законов о защите капиталовложений
Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов Госдумы ускорить принятие законов о защите и поощрении капиталовложений.
Политика
США и Китай пока не договорились о дальнейшем сокращении пошлин
США и Китай пока не достигли соглашения о дальнейшем сокращении пошлин, заявили глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Технологии
BioWare вспомнила про серию Mass Effect — фанаты начали строить теории о ремастере и сиквеле
BioWare опубликовала в твиттере короткий ролик, вырезанный из вступительной части первой Mass Effect.
Биатлон
Норвежский эксперт выразил недовольство грязным снегом в Оберхофе
Норвежский биатлонный эксперт Ола Лунде оценил условия проведения четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Шоу-бизнес
Боня «похудила» себя на фото, забыв про отражение в зеркале
На последнем фото звезда позирует у зеркала.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа
Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые появилась на публике после переезда в Канаду
Меган Маркл, жена принца Гарри, была впервые замечена на публике после переезда в Канаду из Великобритании.
Кино
Авторы фильма «Дау» хотят подать в суд на Министерство культуры
Накануне начала показа французская газета Le Monde опубликовала большой материал об истории создания фильма с критикой сцен насилия.
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии
Экономика
Проект новой пенсионной системы не включили в план правительства
Проект новой системы накопительных пенсий не включили в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
Авто
ГИБДД напомнила: за отсутствие номеров лишают прав
За управление автомобилем без номеров частью 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.