Политика

Российская газетаРоссийская газетаПоявилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

В СМИ появилось новое видео, снятое уличной камерой наблюдения, на котором зафиксирован пуск двух ракет иранскими ПВО по самолету авиакомпании МАУ, совершавшего рейс Тегеран-Киев.
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Видео с попаданием ракет в украинский Boeing датировано 2019 годом

РЕН ТВ02:57

В Иране задержали человека, опубликовавшего видео предполагаемого ракетного удара по украинскому самолету

Эхо Москвы02:31

NYT показала видео предполагаемого попадания двух ракет в Boeing в Иране

РБКвчера в 15:12

Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете

Lenta.ruвчера в 20:20

NYT опубликовала видео предполагаемого попадания двух иранских ракет в украинский самолет

Дождьвчера в 19:15

NYT опубликовала видео предполагаемого попадания ракет в украинский Boeing

ТАССвчера в 15:14

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новостивчера в 23:24
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