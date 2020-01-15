В СМИ появилось новое видео, снятое уличной камерой наблюдения, на котором зафиксирован пуск двух ракет иранскими ПВО по самолету авиакомпании МАУ, совершавшего рейс Тегеран-Киев.

Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

Общество Кудрин назвал способ борьбы с бедностью Эффективным инструментом для борьбы с бедностью может стать субсидия, которую следовало бы назначать, основываясь на доходе на каждого члена семьи.

Происшествия Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.

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Политика США и Китай пока не договорились о дальнейшем сокращении пошлин США и Китай пока не достигли соглашения о дальнейшем сокращении пошлин, заявили глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа Штамм вируса птичьего гриппа H5N8 в Россию могут занести перелетные птицы, сообщили в Роспотребнадзоре, передает газета «Известия».