Политика
Российская газетаПоявилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
В СМИ появилось новое видео, снятое уличной камерой наблюдения, на котором зафиксирован пуск двух ракет иранскими ПВО по самолету авиакомпании МАУ, совершавшего рейс Тегеран-Киев.
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Космос
Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Происшествия
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
Политика
Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра
Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Автоспорт
Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»
Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
Экономика
Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина
Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
Политика
Кадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Политика
Путин призвал ядерные державы обеспечить безопасность во всем мире
По словам президента, именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Имя второй наследницы счастливая мама пока не называет, но отметила, что девочка родилась здоровой.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус: Живой вампир» с Джаредом Лето
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
Экономика
ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме
По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
Шоу-бизнес
Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Авто
Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Политика
Завтра дело об импичменте Трампу передадут в сенат
Палата представителей передаст 15 января в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Рейтинг был опубликован 15 января. Теперь РФ занимает 23-ю строчку, опередив ряд стран Восточной Европы.
Наука
Из морского озера Могильное исчез пресный слой и его обитатели
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ под Лос-Анджелесом, передает CNN.
Политика
Европейские военные теперь в опасности — президент Ирана сделал жёсткое заявление
Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани предупредил Европу о том, что её военные на Ближнем Востоке «могут оказаться в опасности».
Общество
С организаторов незаконных акций в Москве взыскали 2,5 миллиона рублей
Черемушкинский суд Москвы в среду по иску столичного прокурора взыскал почти 2,5 миллиона рублей с организаторов несанкционированных акций 27 июля и 3 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.