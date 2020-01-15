Политика

Российская газетаРоссийская газетаПоявилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

В СМИ появилось новое видео, снятое уличной камерой наблюдения, на котором зафиксирован пуск двух ракет иранскими ПВО по самолету авиакомпании МАУ, совершавшего рейс Тегеран-Киев.
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NYT показала видео предполагаемого попадания двух ракет в Boeing в Иране

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NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новостивчера в 23:24

Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете

Lenta.ruвчера в 20:20

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Дождьвчера в 19:15

NYT опубликовала видео предполагаемого попадания ракет в украинский Boeing

ТАССвчера в 15:14

NYT опубликовала видео предполагаемого попадания двух ракет в украинский самолет

Новая газета00:43

NYT заявила о подлинности нового видео с попаданием ракет в Boeing

РЕН ТВвчера в 15:28
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Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите

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Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
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В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

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Политика

Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра

Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
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Фернандо Алонсо угодил в аварию на 10-м этапе «Дакара»

Siguen pero con daños importantes. pic.twitter.com/ZobnZwjcF7 — Paco Grande (@PacoGrandeTVE) 15 января 2020 г. Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо угодил в аварию во время прохождения десятого этапа легендарного ралли «Дакар».
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Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.
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Биатлон

Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
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Путин призвал ядерные державы обеспечить безопасность во всем мире

По словам президента, именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества.
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Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
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Имя второй наследницы счастливая мама пока не называет, но отметила, что девочка родилась здоровой.
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Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

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Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
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Кино

Вышел трейлер фильма «Морбиус: Живой вампир» с Джаредом Лето

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На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
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ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме

По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
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Шоу-бизнес

Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Вечерняя Москва вчера в 07:07
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Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Tvoe-avto.com 13 января в 04:36
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Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Известия 00:04
Политика

Завтра дело об импичменте Трампу передадут в сенат

Палата представителей передаст 15 января в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу, заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.
Gazeta.SPb вчера в 11:54
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Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
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Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Рейтинг был опубликован 15 января. Теперь РФ занимает 23-ю строчку, опередив ряд стран Восточной Европы.
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Из морского озера Могильное исчез пресный слой и его обитатели

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Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
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Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ под Лос-Анджелесом, передает CNN.
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Европейские военные теперь в опасности — президент Ирана сделал жёсткое заявление

Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани предупредил Европу о том, что её военные на Ближнем Востоке «могут оказаться в опасности».
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С организаторов незаконных акций в Москве взыскали 2,5 миллиона рублей

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Треть россиян устала от новогодних каникул

Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
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