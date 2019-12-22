Космос
Газета.RuПоявилось видео посадки корабля Starliner
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
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Общество
На Кубани более 160 тысяч человек остались без воды из-за аварии
Более 160 тысяч человек остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе в трех муниципальных образованиях Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Армия и оружие
У ВМС Турции появится шесть подводных лодок
Президент турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что к 2027 года у ВМС Турции появится шесть подводных лодок.
Футбол
Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
Футбол
«Витесс» выиграл три матча из четырех после ухода Слуцкого
"Витесс" обыграл "ВВВ-Венло" в матче 18-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Витесса".
Музыка
Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Авто
Как быстро остановить автомобиль, если на ходу пропали тормоза
Чтобы создать минимальное давление в системе, способное прижать колодки к дискам и замедлить ход автомобиля, хватит и двух-трех нажатий с последующим зажатием педали на несколько секунд.
Религия
Священников призвали бороться с домашним насилием
Патриарх Кирилл призвал священников лично принимать участие в борьбе с домашним насилием. Его слова передает «Интерфакс».
Политика
В партии Порошенко увидели угрозу нацбезопасности в соглашении по газу
20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа в Европу через украинскую территорию.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
Общество
Роуминг в Союзном государстве будет отменен в сентябре 2020 года
Роуминг в Союзном государстве должен быть отменен не позднее сентября 2020 года.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак просит её пристрелить
Все помнят Ксению Собчак, как ведущую скандального реалити-шоу «Дом-2».
Общество
В Париже скончался модельер Эмануэль Унгаро
Наука
Обнаружен древнейший в мире лес
Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
Наука
Метаповерхность отразила свет невзаимно
Китайские физики создали метаповерхность, которая отражает свет под разными углами в зависимости от того, с какой стороны приходит падающий луч.
Происшествия
При нападении с ножом на юге Великобритании погибли два человека
В результате погибли два человека, еще один пострадавший находится в критическом состоянии, сообщает издание Express.
Футбол
Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Происшествия
Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Происшествия
В Омске обрушилось здание комбикормового завода
Четырехэтажное здание обрушилось на территории комбикормового завода в Омске, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Шоу-бизнес
Ирина Салтыкова раздирала лицо мужу и била его мать-блокадницу
Мужчина с ужасом вспоминает, как однажды вспыльчивая певица набросилась с кулаками на пожилую мать Виктора: "Ирина Салтыкова Витину маму ударила, пожилого человека, блокадника".
Армия и оружие
САА освободила от террористов ряд деревень на юго-востоке Идлиба
Сирийская арабская армия (САА) освободила от террористов ряд населенных пунктов на юго-востоке провинции Идлиб, сообщает 22 декабря источник ИА Красная Весна в Сирии.