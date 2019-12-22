Космос

Газета.RuГазета.RuПоявилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
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Опубликовано видео посадки корабля Starliner

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