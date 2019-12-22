Космос
РИА НовостиПоявилось видео посадки космического корабля Starliner
НАСА опубликовало видео приземления Starliner компании Boeing в Нью-Мексико. Корабль завершил первый испытательный полет в беспилотном режиме. Запуск состоялся 20 декабря на мысе Канаверал во Флориде.
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Футбол
«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
Политика
Трамп назвал затягивание импичмента демократами нарушением конституции
Президент США Дональд Трамп убежден, что демократы нарушают американскую конституцию, затягивая передачу обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента в сенат.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот
Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Финансы
Доллар и евро переписали антирекорды: когда ждать их подъем
Отставшие до конца этого года дни у российской валюты есть все шансы удержаться на занятых курсовых высотах.
Футбол
Чемпионат Испании. «Реал» дома не смог обыграть «Атлетик»
В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.
Экономика
Японский оператор игровых зон Round One откроется в России
В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
Общество
Минкомсвязь проверит устойчивость Рунета 23 декабря
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проведёт учения по обеспечению устойчивости и безопасности российского сегмента Интернета.
Здоровье
Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю
Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Общество
ГИБДД изучит видео съемок клипа, ставших причиной пробок в Москве
Дорожные инспекторы изучат видео со съемок клипа рэпера Ziroy. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Армия и оружие
NI: в США признали превосходство российской артиллерии
Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Политика
России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа
Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
На «Авито» выставили на продажу очередной редкий автомобиль – экспериментальный пикап ГАЗ-2308 «Атаман».
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта вышла замуж за своего чернокожего приятеля
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика отправилась учиться в Нью Йорк и, похоже, встретила там свою любовь в лица афроамериканца.
Экономика
ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой
Подписчики отметили, что теперь будут ждать с нетерпением новогоднего сюрприза. Они уверены, что шоу получилось очень интересным.
Энергетика
Гончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию.
Кино
Новый эпизод «Звездных войн» в первый уикенд заработал меньше ожиданий
Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» дебютировал со сборами в $248 млн на американском рынке, а появившийся на экранах в 2017-м «Звездные войны: Последние джедаи» в первые выходные проката заработали $220 млн.
Политика
Лавров заявил, что русофобия в НАТО «зашкаливает»
Русофобские настроения в НАТО «зашкаливают», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Наука
Патент недели: новый способ бурения скважин
Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Единоборства
«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара
Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).