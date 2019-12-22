Космос

РИА НовостиРИА НовостиПоявилось видео посадки космического корабля Starliner

НАСА опубликовало видео приземления Starliner компании Boeing в Нью-Мексико. Корабль завершил первый испытательный полет в беспилотном режиме. Запуск состоялся 20 декабря на мысе Канаверал во Флориде.
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Появилось видео посадки космического корабля Starliner

РИА Новости10:35

Тестовый беспилотный запуск американского корабля Starliner подтвердил корректную работу систем

Эхо Москвы11:31

Космический корабль Starliner приземлился в Нью-Мексико

Газета.Ru11:54

Космический корабль Starliner вернулся на Землю

News.ru08:15

В NASA заявили, что запуск Starliner подтвердил корректную работу сложнейших систем

ТАСС11:04

NASA и Boeing успешно посадили корабль Starliner после неудавшейся стыковки с МКС

Коммерсантъ08:44

Американский корабль Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

Интерфакс08:01
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Футбол

«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" на своем официальном сайте сообщил, что проведет расследование по поводу инцидента расистского характера на матче 18-го тура чемпионата страны с "Челси".
РИА Новости 16:04
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Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН 11:44
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

В понедельник по новой железной дороге Крымского моста первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем.
Вести.Ru 07:35
Политика

Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
RT на русском 17:16
Политика

Трамп назвал затягивание импичмента демократами нарушением конституции

Президент США Дональд Трамп убежден, что демократы нарушают американскую конституцию, затягивая передачу обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента в сенат.
Известия вчера в 22:46
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот

Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Российская газета 17:51
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
РИА Новости 15:42
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости 07:58
Финансы

Доллар и евро переписали антирекорды: когда ждать их подъем

Отставшие до конца этого года дни у российской валюты есть все шансы удержаться на занятых курсовых высотах.
Российская газета вчера в 22:00
Футбол

Чемпионат Испании. «Реал» дома не смог обыграть «Атлетик»

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на поле домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао – 0:0. За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.
Вести.Ru 17:34
Экономика

Японский оператор игровых зон Round One откроется в России

В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
РБК 16:01
Общество

Минкомсвязь проверит устойчивость Рунета 23 декабря

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проведёт учения по обеспечению устойчивости и безопасности российского сегмента Интернета.
Ivbg.ru 19 декабря в 23:18
Здоровье

Названа замена бесполезному при алкогольном отравлении углю

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.
Lenta.ru 20 декабря в 19:33
Общество

ГИБДД изучит видео съемок клипа, ставших причиной пробок в Москве

Дорожные инспекторы изучат видео со съемок клипа рэпера Ziroy. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.
Российская газета 14:09
Происшествия

В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
РБК 14:40
Армия и оружие

NI: в США признали превосходство российской артиллерии

Как заявил один из исследователей Джон Гордон, американская артиллерия атрофирована в отличие от российской.
Газета.Ru вчера в 19:22
Политика

Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России

Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
РИА Новости 08:43
Политика

России указали на низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа

Россия должна активнее добиваться возврата незаконно выведенного за рубеж имущества, денежных средств и ценных бумаг, заключила международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
РБК 16:00
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:29
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

На «Авито» выставили на продажу очередной редкий автомобиль – экспериментальный пикап ГАЗ-2308 «Атаман».
Автоновости дня 20 декабря в 04:37
Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта вышла замуж за своего чернокожего приятеля

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика отправилась учиться в Нью Йорк и, похоже, встретила там свою любовь в лица афроамериканца.
Paparazzi.ru 20 декабря в 06:39
Экономика

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой

Подписчики отметили, что теперь будут ждать с нетерпением новогоднего сюрприза. Они уверены, что шоу получилось очень интересным.
Вечерняя Москва вчера в 18:39
Энергетика

Гончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию.
ФАН вчера в 20:33
Кино

Новый эпизод «Звездных войн» в первый уикенд заработал меньше ожиданий

Вышедший в 2015 году фильм «Звездные войны: Пробуждение силы» дебютировал со сборами в $248 млн на американском рынке, а появившийся на экранах в 2017-м «Звездные войны: Последние джедаи» в первые выходные проката заработали $220 млн.
Forbes 13:22
Политика

Лавров заявил, что русофобия в НАТО «зашкаливает»

Русофобские настроения в НАТО «зашкаливают», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
News.ru 06:59
Наука

Патент недели: новый способ бурения скважин

Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Популярная механика 20 декабря в 13:01
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
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«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара

Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Спорт-Экспресс вчера в 08:41
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