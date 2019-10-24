Армия и оружие
ИнтерфаксВ ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР. Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана.
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Политика
Российские туристы скоро снова смогут летать на курорты Египта
Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время переговоров в Сочи сегодня, 23 сентября, договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.
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Новый концепт в Токио представил автоконцерн Nissan - электромобиль IMk.
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
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Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей
Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
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Lenta.ru 07:11
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США объявили Китай своим стратегическим соперником
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Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Общество
Украинский эксперт с шоу Соловьева попал в реанимацию, сообщил его коллега
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости 13:16
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Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
News.ru вчера в 11:06
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Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
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Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии
В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК 05:25
Общество
Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными
Принцесса Королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.
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Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
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Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
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Всемирный еврейский конгресс уличил четверть немцев в антисемитизме
Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) провел опрос среди жителей Германии и пришел к выводу, что антисемитских взглядов придерживаются 27% из них.
Ruposters.ru 10:06
Политика
Экс-мэр Славянска Штепа выиграла дело в ЕСПЧ против Украины
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.
Газета.Ru 11:24
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
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Армия и оружие
Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР
RT на русском 12:03
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Джонсон попросит парламент назначить досрочные выборы на 12 декабря
Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросит парламент назначить досрочные общенациональные выборы на 12 декабря.
RT на русском 12:21
Происшествия
Заочно арестован украинец, обвиняемый в атаке на посольство РФ в Киеве
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РЕН ТВ 12:48
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
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Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
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Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla
Житель американского штата Южная Каролина Омар Аван (Omar Awan) заживо сгорел в арендованном электромобиле Tesla после аварии.
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В Архангельске зверски зарезали мать шестерых детей
В Архангельске мужчина зарезал мать шести детей, убийца задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, заявили в СУ СК по области.
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Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54