Армия и оружие

РБКРБКПоявилось видео посадки российского Ту-160 в ЮАР

В Сети опубликовали видео посадки стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России на аэродром Ватерклоф в ЮАР. Видеозапись была размещена в YouTube. На кадрах видно, как самолет заходит на посадку в сопровождении двух учебно-боевых самолетов ВВС ЮАР.
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Российская Федерация и страны Африки подписали на форуме в Сочи соглашений на более 800 млрд рублей.
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