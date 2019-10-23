Армия и оружие
РБКПоявилось видео посадки российского Ту-160 в ЮАР
В Сети опубликовали видео посадки стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России на аэродром Ватерклоф в ЮАР. Видеозапись была размещена в YouTube. На кадрах видно, как самолет заходит на посадку в сопровождении двух учебно-боевых самолетов ВВС ЮАР.
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Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.
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Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
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Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством
Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
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Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
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По состоянию на 1 сентября 2019 года при общем объеме рынка в 8,695 трлн. рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 2,580 трлн. рублей или 29,7%. По состоянию на 1 октября 2018 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 25,8% или 1,853 трлн. рублей при общем объеме рынка 7,182 трлн. рублей.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
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Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
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Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
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Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
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По факту нападения с ножом на школьниц под Курском возбуждено дело
Следователи завели уголовное дело по факту нападения неизвестного мужчины с ножом на двух девятиклассниц в Курской области.
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Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
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Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.
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Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
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