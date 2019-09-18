В распоряжении РЕН ТВ оказалась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели, как смертельно раненный сотрудником ППСП Алексеем Смирновым подполковник Максим Веялко убегает с места расстрела. Инцидент произошел у станции метро "Рязанский проспект".

с чего всё началось

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. На кадрах, которые публикует телеканал РЕН-ТВ, видно как мужчина убегает от станции метро.

Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро

Энергетика После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.

Политика В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".

Здоровье В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.

Политика Болтон раскритиковал Трампа за его внешнюю политику Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал Дональда Трампа за его внешнюю политику.

Общество Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.

Наука Назван фрукт, который замедляет процесс старения Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.

Футбол СМИ: Футболист «Айнтрахта» да Коста подал в суд на мать из-за шести футболок Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Данни да Коста подал иск к своей матери, желая вернуть шесть футболок, которые хранятся у неё дома.

Единоборства Хабиба призвали поменять отношение к животным после борьбы с медведем "PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с мистером Нурмагомедовым, пока он не изменит отношение к животным, не станет уважать их, как они того заслуживают", — заявила руководитель британского подразделения PETA (англ. — Организация людей за этическое отношение к животным) Элиза Аллен.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Происшествия Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.

Шоу-бизнес Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Политика Трюдо накануне выборов извинился за коричневый грим, пишут СМИ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне выборов извинился за свою фотографию в коричневом гриме, сообщает телеканал CBC.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Фигурное катание Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира Россиянка в финале с программой «Половецкие пляски» показала результат в 23,500 балла, и теперь она - девятикратная чемпионка мира.

Интернет Оператор Wi-Fi в метро даст доступ в интернет без рекламы из-за спама Компания "МаксимаТелеком", оператор сети бесплатного Wi-Fi в транспорте Москвы, в качестве компенсации за рассылку push-уведомлений в его приложении предоставит пользователям бесплатный доступ к интернету без рекламы, сообщили Риа Новости в компании.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, подводя итоги прошедшего в Словении саммита глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, заявил, что превосходство альянса над Россией утрачено.

Политика В НАТО заявили о существовании «моря Азимова» Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».

Политика Трамп решил усилить санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.

Финансы ФРС США вновь снизила базовую ставку Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.

Происшествия В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.

Армия и оружие В США нашли у России танк мощнее «Арматы» Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.

Хоккей Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс» В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.

Происшествия На секретнейшем российском военном предприятии обнаружили 8 шпионов На секретнейшее российское военное предприятие, принадлежащее корпорации «Тактическое ракетное вооружение» получили доступ 8 неизвестных лиц, которые, по ряду данных, могли получать доступ к особо секретным данным.