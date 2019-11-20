Политика

REGNUMREGNUMПоявилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Напомним, инцидент произошел в прямом эфире 20 ноября. Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты. В ответ Вайнер начал его перебивать, после чего Вакаров лёгким толчком сбил с ног американского эксперта.
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Телеведущий Куликов объяснил причину драки экспертов в эфире ток-шоу "Кто против?"

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Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

REGNUM00:21

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

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Царьград03:48

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Lenta.ruвчера в 19:53

Ведущий ток-шоу на «Россия 1» рассказал, чем закончилась стычка гостей

Национальная служба новостейвчера в 23:47

Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»

РИА Новостивчера в 09:40
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
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Медсправки для получения водительских прав станут электронными

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Москва 24 вчера в 05:57
Экономика

ФНС увеличила поступление налогов в бюджет

Поступления от НДС за 10 месяцев достигли 3,5 триллиона рублей (рост на 16,7%), налога на прибыль - 4 триллиона рублей (13,5%), НДФЛ - 3,1 триллиона рублей (8,4%).
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Видео с российским шпионом в Сербии опубликовали с 50-й попытки

В сети появилось видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
Lenta.ru 03:46
Экономика

«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
РБК 02:26
Футбол

Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
Политика

Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»

Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 03:41
Политика

ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии

Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Газета.Ru 03:43
Политика

Малайзия выступила за обнародование всех доказательств по MH17

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур решительно настроен на обнародование всех документов по делу крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 году.
Газета.Ru 05:04
Здоровье

Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников

Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо 19 ноября в 06:40
Космос

Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
Известия 02:34
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.
Известия вчера в 17:47
Здоровье

Алкоголики и наркоманы не сядут за руль

Скоро изменятся правила получения медсправок на водительские права.
Полярный круг вчера в 22:26
Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
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Экономика

ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году

В ноябре проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на предстоящие три года вызвал множество обсуждений как среди чиновников, так и среди самих пенсионеров.
Pravda.Ru 00:11
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Экономика

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
РИА Новости 04:58
Общество

Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Газета.Ru 04:48
Наука

В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва

Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.
N+1 вчера в 07:11
Шоу-бизнес

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
OAnews вчера в 03:53
Экономика

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
РИА Новости вчера в 03:17
Теннис

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в четвертьфинал обновлённого Кубка Дэвиса. Это стало известно за сутки до окончания группового этапа.
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Экономика

ВТБ профинансирует строительство «Восточного выезда в Уфе»

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Здоровье

Онколог назвал пять главных мифов о раке

Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России.
Ugpressa.ru вчера в 09:43
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Политика

Фонд Навального подал иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
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Футбол

УЕФА завел дело против сборной Бельгии после матча с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приступил к дисциплинарному расследованию в отношении бельгийской сборной после отборочного матча Чемпионата Европы-2020 с Россией.
Gazeta.SPb 03:33
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Представлен агрессивный тюнинг для нового Toyota RAV4

Компания Climate регулярно выпускает агрессивные обвесы для внедорожников и кроссоверов Toyota и Lexus.
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Режиссер из США снял клип для главной группы Урала

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В мебельном гипермаркете Петербурга на ребенка упал шкаф, закончившийся серьезным переломом.
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Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия вчера в 16:55
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