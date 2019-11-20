Напомним, инцидент произошел в прямом эфире 20 ноября. Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты. В ответ Вайнер начал его перебивать, после чего Вакаров лёгким толчком сбил с ног американского эксперта.

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

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