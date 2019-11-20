Политика
REGNUMПоявилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Напомним, инцидент произошел в прямом эфире 20 ноября. Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты. В ответ Вайнер начал его перебивать, после чего Вакаров лёгким толчком сбил с ног американского эксперта.
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Ведущий ток-шоу на «Россия 1» рассказал, чем закончилась стычка гостей
Национальная служба новостейвчера в 23:47
Телеведущий Куликов объяснил причину драки экспертов в эфире ток-шоу "Кто против?"
Народные новости04:03
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Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Политика
Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
Происшествия
На Дону возбудили дело против следователя, взявшего жену в заложники
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника регионального управления СК РФ.
Общество
Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта
Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Кино
Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники
Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
Политика
Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии
Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Политика
МИД Эстонии считает, что Тартуский мирный договор остается в силе
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что Тартуский мирный договор 1920 года имеет силу до тех пор, пока между Эстонией и РФ не действует новый договор о границе.
Происшествия
Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Экономика
ФНС собрала с россиян в полтора раза больше налогов
С россиян за последние пять Федеральная налоговая служба (ФНС) начала собирать налоги в полтора раза больше.
Общество
Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года
«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Общество
В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter
Армия и оружие
В России разработали новый коллиматор для «холодной пристрелки» оружия
В России разработан первый универсальный ствольный коллиматор для "холодной" пристрелки оружия без использования патронов.
Экономика
Воронежская область получит самый крупный в Черноземье грант
Воронежская область получит из федерального бюджета грант в размере 1,197 млрд. рублей за достижение в 2019 году показателей деятельности органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба облправительства.
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Шоу-бизнес
Актриса Веденская: «Епифанцев изменял мне с моей близкой подругой»
Анастасия Веденская в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о разрушенной семейной жизни с актером Владимиром Епифанцевым.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Общество
В МВД создадут отделы по борьбе с наркотиками в интернете
В Министерстве внутренних дел РФ планируют создать подразделения по борьбе с наркотиками в интернете.
Происшествия
ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования
В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.
Происшествия
В Челябинске вахтера больницы обвинили в смерти пациента
Вахтер больницы в Челябинской области до смерти избил пациента, ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст.111 УК РФ).
Политика
В ООН призвали США решить проблемы с визами российских дипломатов
Шестой комитет Генассамблеи ООН (рассматривает правовые вопросы) принял резолюцию, в которой призвал США устранить проблемы с визами делегатов, которые приезжают на мероприятия организации в Нью-Йорк.
Кино
Сиквел фильма «Джокер» отправлен в разработку
Продолжение фильма "Джокер" отправлено в разработку.
Технологии
Павел Дуров советует удалить WhatsApp
20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС.
Экономика
Госдума одобрила статус опорного оборонного банка для ПСБ
Законопроект наделяет ПСБ (на 100% принадлежит Росимуществу) статусом опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, а также позволяет государству определять объем контрактов по гособоронзаказу, банковским сопровождением которых будет заниматься ПСБ.
Политика
Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей
"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.