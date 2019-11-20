Политика

REGNUMREGNUMПоявилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Напомним, инцидент произошел в прямом эфире 20 ноября. Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты. В ответ Вайнер начал его перебивать, после чего Вакаров лёгким толчком сбил с ног американского эксперта.
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Ведущий ток-шоу на «Россия 1» рассказал, чем закончилась стычка гостей

Национальная служба новостейвчера в 23:47

«Индийское кино отдыхает»: Побитый украинцем американец Грэг оказался не тем, за кого себя выдаёт

Царьград07:58

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

REGNUM00:21

Телеведущий Куликов объяснил причину драки экспертов в эфире ток-шоу "Кто против?"

Народные новости04:03

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Lenta.ruвчера в 19:53

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

Газета.Ruвчера в 12:09

Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»

РИА Новостивчера в 09:40
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Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 09:15
Армия и оружие

Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»

Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Военное дело 08:03
Политика

Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
РИА Новости 09:30
Происшествия

На Дону возбудили дело против следователя, взявшего жену в заложники

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника регионального управления СК РФ.
Российская газета 09:15
Общество

Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта

Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 06:28
Кино

Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники

Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
Культуромания 09:06
Политика

Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии

Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Lenta.ru 07:49
Политика

МИД Эстонии считает, что Тартуский мирный договор остается в силе

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что Тартуский мирный договор 1920 года имеет силу до тех пор, пока между Эстонией и РФ не действует новый договор о границе.
ТАСС 08:02
Происшествия

Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
РБК 04:35
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
Экономика

ФНС собрала с россиян в полтора раза больше налогов

С россиян за последние пять Федеральная налоговая служба (ФНС) начала собирать налоги в полтора раза больше.
9111.ru 08:50
Общество

Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года

«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 08:27
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

РИА Новости 05:15
Общество

В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter

Российская газета 08:10
Армия и оружие

В России разработали новый коллиматор для «холодной пристрелки» оружия

В России разработан первый универсальный ствольный коллиматор для "холодной" пристрелки оружия без использования патронов.
Военное обозрение 08:27
Экономика

Воронежская область получит самый крупный в Черноземье грант

Воронежская область получит из федерального бюджета грант в размере 1,197 млрд. рублей за достижение в 2019 году показателей деятельности органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба облправительства.
АиФ Воронеж 07:30
Транспорт

Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
РИА Новости 08:30
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
РИА Новости вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Актриса Веденская: «Епифанцев изменял мне с моей близкой подругой»

Анастасия Веденская в эфире телеканала "Россия 1" рассказала о разрушенной семейной жизни с актером Владимиром Епифанцевым.
Московский Комсомолец 06:02
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Общество

В МВД создадут отделы по борьбе с наркотиками в интернете

В Министерстве внутренних дел РФ планируют создать подразделения по борьбе с наркотиками в интернете.
ФедералПресс 03:03
Политика

Малайзии предоставят доступ к материалам следствия по делу MH17

Газета.Ru 07:00
Происшествия

ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования

В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.
РБК 07:50
Происшествия

В Челябинске вахтера больницы обвинили в смерти пациента

Вахтер больницы в Челябинской области до смерти избил пациента, ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст.111 УК РФ).
РБК 08:48
Футбол

Бывший футболист «Спартака» Кульков перенёс 14-часовую операцию

News.ru 08:45
Политика

В ООН призвали США решить проблемы с визами российских дипломатов

Шестой комитет Генассамблеи ООН (рассматривает правовые вопросы) принял резолюцию, в которой призвал США устранить проблемы с визами делегатов, которые приезжают на мероприятия организации в Нью-Йорк.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Кино

Сиквел фильма «Джокер» отправлен в разработку

Продолжение фильма "Джокер" отправлено в разработку.
РЕН ТВ 01:25
Технологии

Павел Дуров советует удалить WhatsApp

20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС.
Computerworld Россия 03:36
Экономика

Госдума одобрила статус опорного оборонного банка для ПСБ

Законопроект наделяет ПСБ (на 100% принадлежит Росимуществу) статусом опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, а также позволяет государству определять объем контрактов по гособоронзаказу, банковским сопровождением которых будет заниматься ПСБ.
РБК 09:41
Политика

Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей

"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.
ТАСС 09:03
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