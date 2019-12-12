Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руПоявилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове»

Возгорание на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» сняли на видео, которое появилось в Сети. Тем временем стало известно об увеличении числа пострадавших при пожаре и увеличении площади возгорания.
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Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» должен завершиться в 2022 году

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Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

Мурманский вестник07:44

Северный флот подтвердил отравление десяти моряков дымом на «Адмирале Кузнецове»

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РЕН ТВ03:19

Число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» выросло до 12

ТАСС09:48

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

РИА Новости11:56
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После пожара на «Адмирале Кузнецове» завели уголовное дело

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Новая дивидендная политика, которую правление "Газпрома" одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов.
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