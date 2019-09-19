На место происшествия немедленно направлены бригады ГУ МЧС по ЧР. Оперативно произведена эвакуация персонала и посетителей. Приняты меры по локализации и тушению пожара. Работают 12 расчетов, 50 человек. Жертв и пострадавших нет. Выясняются причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию.

В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.

Футбол «Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа ЛЕ Футболисты московского ЦСКА уступили болгарскому "Лудогорцу" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Происшествия «Анжи» отрицает причастность задержанного Идрисова к клубу Задержанный в Дагестане Махи Идрисов никогда не являлся сотрудником футбольного клуба «Анжи», заявил ТАСС руководитель пресс-службы махачкалинской команды Сергей Расулов.

Политика Дэвид Кэмерон сообщил о вине Барака Обамы в сирийском конфликте Что предложил Кэмерон Путину на вилле в Сочи Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон рассказал в своих мемуарах о попытках согласовать транзит власти в Сирии.

Политика Новак считает трехсторонние переговоры по газу конструктивными По итогам переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак назвал трехсторонние консультации Россия-ЕС-Украина конструктивными, так как все назначаемые раньше переговоры срывались.

Общество Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.

Происшествия Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.

Кино Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.

Политика Лавров дважды за сутки обсудил с Маасом ситуацию в Донбассе Министр иностранных дел России Сергей Лавров дважды за сутки побеседовал по телефону со своим коллегой из Германии Хайко Маасом.

Шоу-бизнес Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.

Политика Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.

Здоровье Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России Бюро МСЭ подчиняются Министерству труда Сколько в России инвалидов К началу 2019 года доля инвалидов составила 8,1% от общего населения России, или 11,947 млн человек, в том числе 5,6% — дети-инвалиды.

Здоровье В Минздраве назвали регионы России с самыми больными детьми В России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения).

Шоу-бизнес Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Игры Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена. Среди них трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games.

Авто В России стартовали продажи нового Mitsubishi Eclipse Cross В России предыдущие версии кроссовера предлагаются в трех комплектациях. Стоимость автомобилей составляет от 1,91 до 2,256 миллиона рублей.

Шоу-бизнес Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.

Здоровье В Москве пациенту удалили из живота гигантскую агрессивную опухоль У жителя Самары опухоль уже сдавила внутренние органы, передает сайт МНИОИ имени Герцена - филиала "НМИЦ радиологии".

Гаджеты Huawei представила новый флагманский смартфон Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple.

Кино Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».

Политика Немецкий детектив раскроет детали крушения Boeing над Донбассом «Не позднее 18 октября должно быть сделано письменное заявление со стороны Совместной следственной группы и прокуратуры Нидерландов о том, что информация, которой обладает Реш, будет раскрыта при участии международных СМИ и заинтересованных государств», — передает РИА «Новости» слова адвоката, представляющего интересы детектива.

Теннис Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.