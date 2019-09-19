На место происшествия немедленно направлены бригады ГУ МЧС по ЧР. Оперативно произведена эвакуация персонала и посетителей. Приняты меры по локализации и тушению пожара. Работают 12 расчетов, 50 человек. Жертв и пострадавших нет. Выясняются причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию.

Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном. Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал Baza. В настоящий момент возгорание ликвидировано.

Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном

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