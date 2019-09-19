Происшествия
Lenta.ruПоявилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном
Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном. Кадры с места ЧП публикует Telegram-канал Baza. В настоящий момент возгорание ликвидировано.
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На место происшествия немедленно направлены бригады ГУ МЧС по ЧР. Оперативно произведена эвакуация персонала и посетителей. Приняты меры по локализации и тушению пожара. Работают 12 расчетов, 50 человек. Жертв и пострадавших нет. Выясняются причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию.
— Рамзан Кадыров, российский политикDaily Storm 14:42
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Рамзан Кадыров поблагодарил участников ликвидации пожара в ТРЦ «Гранд Парк»
Телекомпания Грозный15:19
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:45, Вашингтон
Армия и оружие
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Министерство обороны Украины заявило, что зафиксировало четыре обстрела позиций силовиков в Донбассе в четверг.
РИА Новости 06:25
Кино
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Народные новости 18:15
Армия и оружие
Последствия ядерной войны с Россией спрогнозировали в США
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Происшествия
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Авто
На заводе Haval под Тулой выпустили первые Haval F7x
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Кино
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В издании The Washington Post говорится о том, что Трамп дал «лидеру одного из иностранных государств серьёзное обещание», которое в высокой степени встревожило разведку Соединённых Штатов.
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РБК вчера в 13:47
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Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
CyberSport.ru вчера в 04:50
Хоккей
Хоккеиста рязанской молодежки попытались избить после матча
RZN.info вчера в 11:37
Политика
Путин прибыл в Оренбург, где в пятницу посетит учения «Центр-2019»
В пятницу в Оренбургской области глава государства посетит стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" на полигоне Донгуз и встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
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Дания приняла решение в срок на три года приостановить работы по добыче газа на территории своего крупнейшего месторождения Тайра в Северном море для проведения реновации объектов.
Наша версия 12:07
Автоспорт
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Вашингтон пытается мобилизовать своих партнеров для сдерживания России и Китая и стремится рассорить эти две страны.
ТАСС 17:03
Политика
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Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
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Депутат Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Даниил Гетманцев считает, что Киеву нужно пойти на жертвы, чтобы разрешить конфликт в Донбассе.
Газета.Ru 01:34
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Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток
Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».
Ведомости 14:04
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Экономика
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Футбол
Месси запустил собственный бренд одежды
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси запустил собственный бренд одежды The Messi Store.
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Футбол
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
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Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 10:28