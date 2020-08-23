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Известия
Известия

Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках

В двух опубликованных роликах запечатлен полет Лукашенко на вертолете, во время которого он отметил, что протестующие «разбежались как крысы». После этого белорусский лидер вернулся в свою резиденцию. Из вертолета он вышел в бронежилете и с автоматом.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Александр Лукашенко поручил с сегодняшнего дня закрыть бастующие предприятия

Эхо Москвы01:31
Комсомольская правда

Что случилось с Батькой? Он понял — Россия не сдаст

Комсомольская правда02:45
Газета.Ru

Лукашенко с автоматом в руках попал на видео

Газета.Ru01:23
РИА Новости

Прибытие Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках сняли на видео

РИА Новостивчера в 13:12
ТАСС

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске в бронежилете и с автоматом в руке

ТАССвчера в 12:57
РБК

Лукашенко с автоматом прилетел в резиденцию после подхода протестующих

РБКвчера в 12:35
Российская газета

Лукашенко прилетел в Минск - в бронежилете и с автоматом в руках

Российская газетавчера в 13:23
КП - Беларусь

Совещание Лукашенко: у президента автомат, у Николая - автомат и бронежилет. Пресс-секретарю оружие не доверили

КП - Беларусьвчера в 14:57

Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами

Около тысячи звонков поступило в приемную больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, где лечили Алексея Навального, сообщил журналистам на пресс-конференции главврач медучреждения Александр Мураховский, его заместитель Анатолий Калиниченко признался, что в соцсетях ему поступали угрозы.
Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами
РИА Новости02:57
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Алексея Навального доставили на лечение в клинику в Германии

Самолет экстренно сел в Омске, где оппозиционера без сознания доставили в реанимацию омской больницы скорой помощи №1. После этого его пресс-секретарь сообщила, что Навальный впал в кому и был подключен к ИВЛ.
JustMedia00:26
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По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет отменен в Подмосковье

Согласно документу, Воробьев распорядился внести в постановление о введении режима повышенной готовности и некоторых мерах по предотвращению распространения COVID-2019 на территории Московской области положение об утрате силы пункта, обязывающего соблюдать режим самоизоляции гражданам старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Народные новости23:59
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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В России создают новейший высокоточный миномет «Грань»

Вооруженные силы РФ получат новейший высокоточный комплекс с управляемыми минами "Грань", его госиспытания планируется начать в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данного оружия - холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
РИА Новости02:21
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