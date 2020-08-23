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Известия
Известия

Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках

В двух опубликованных роликах запечатлен полет Лукашенко на вертолете, во время которого он отметил, что протестующие «разбежались как крысы». После этого белорусский лидер вернулся в свою резиденцию. Из вертолета он вышел в бронежилете и с автоматом.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске в бронежилете и с автоматом в руке

ТАССвчера в 12:57
Газета.Ru

Лукашенко с автоматом в руках попал на видео

Газета.Ru01:23
Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 23 августа

Интерфаксвчера в 13:47
Эхо Москвы

Александр Лукашенко поручил с сегодняшнего дня закрыть бастующие предприятия

Эхо Москвы01:31
Ёлдаш

К резиденции Лукашенко прилетел вертолет

Ёлдашвчера в 12:57
РБК

Лукашенко с автоматом прилетел в резиденцию после подхода протестующих

РБКвчера в 12:35
РИА Новости

Появилось видео прилета Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках

РИА Новостивчера в 13:12

Депутат Рады Медведчук рассказал о главных врагах Украины

Киев, 24 августа 2020, 09:06 — REGNUM Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются главными врагами Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUM02:06
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ВТБ снижает ставки по кредитам на новые автомобили

ВТБ снижает ставки в рамках программы кредитования «АвтоРалли» для приобретения новых автомобилей на 1,5 п.п. Теперь минимальная ставка начинается от 7,5% годовых, а размер первоначального взноса не зависит от суммы кредита и составляет 10% от стоимости транспортного средства.
Privet-Rostov.ru04:39

ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который занимался ее финансированием, вербовал и переправлял граждан России и СНГ в Сирию.
РБК03:30
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