Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках

В двух опубликованных роликах запечатлен полет Лукашенко на вертолете, во время которого он отметил, что протестующие «разбежались как крысы». После этого белорусский лидер вернулся в свою резиденцию. Из вертолета он вышел в бронежилете и с автоматом.