Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
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В двух опубликованных роликах запечатлен полет Лукашенко на вертолете, во время которого он отметил, что протестующие «разбежались как крысы». После этого белорусский лидер вернулся в свою резиденцию. Из вертолета он вышел в бронежилете и с автоматом.В источнике
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