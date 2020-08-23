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Известия

Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках

В двух опубликованных роликах запечатлен полет Лукашенко на вертолете, во время которого он отметил, что протестующие «разбежались как крысы». После этого белорусский лидер вернулся в свою резиденцию. Из вертолета он вышел в бронежилете и с автоматом.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко с автоматом в руках попал на видео

Газета.Ru01:23
Lenta.ru

Лукашенко с автоматом и его сына в бронежилете сделали мемом и высмеяли в сети

Lenta.ru23:18
Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 23 августа

Интерфаксвчера в 13:47
ТАСС

Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске в бронежилете и с автоматом в руке

ТАССвчера в 12:57
Ёлдаш

К резиденции Лукашенко прилетел вертолет

Ёлдашвчера в 12:57
РБК

Лукашенко с автоматом прилетел в резиденцию после подхода протестующих

РБКвчера в 12:35
РИА Новости

Появилось видео прилета Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках

РИА Новостивчера в 13:12

Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами

Как рассказал в понедельник журналистам главврач БСМП №1 Александр Мураховский, в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
РИА Новости02:57
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В России создают новейший высокоточный миномет «Грань»

Вооруженные силы России получат новейший высокоточный комплекс с управляемыми минами "Грань", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика — холдинга "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех".
РИА Новости03:11
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Умер актер Борис Христофоров из фильма «Три толстяка»

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Общественное телевидение России04:14

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

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РИА Новости22:29
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ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию

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РБК03:30
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Спартак — Локомотив 2:1

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил повреждение в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
RT на русскомвчера в 13:31
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