Транспорт
РИА НовостиПоявилось видео проезда первого рельсового автобуса из Керчи в Анапу
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
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