Опубликовано видео момента пуска гиперзвуковой ракеты в ходе совместных учений Черноморского и Северного флотов. Совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб прошло в Черном море под руководством главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.

с чего всё началось

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик снят из кабины другого самолета. Совместные учения Черноморского и Северного флотов прошли в четверг.

Опубликовано видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

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