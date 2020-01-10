Армия и оружие
РИА НовостиОпубликовано видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик снят из кабины другого самолета. Совместные учения Черноморского и Северного флотов прошли в четверг.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Опубликовано видео момента пуска гиперзвуковой ракеты в ходе совместных учений Черноморского и Северного флотов. Совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб прошло в Черном море под руководством главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.ТК Звездавчера в 21:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Происшествия
На границе с Крымом задержали участника самообороны
На границе Крыма с Херсонской областью сообщают о задержании участника крымской самообороны.
Общество
Один из создателей World of Tanks намерен основать в России партию
Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать Партию прямой демократии.
Экономика
В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви
В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Происшествия
В Казахстане назвали основную версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате произошло по причине обледенения воздушного судна.
Спорт
Долженкова вынесла флаг России на церемонии открытия юношеских Игр
Российская ски-альпинистка Евгения Долженкова вынесла флаг России на церемонии открытия зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Театры
Труппе «Современника» представили нового худрука Виктора Рыжакова
Труппе столичного театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Общество
Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах
Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
В МИД России прокомментировали события в Абхазии
Происходящие в Абхазии события являются внутренним делом этой страны, говорится 10 января в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Армия и оружие
Против РФ и КНР: США ищут место в Азии для нового спецподразделения
Американские военные намерены разместить в Азии специализированное подразделение, которое будет действовать против России и КНР.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Теннис
Медведев победил Шварцмана и вывел Россию в полуфинал ATP Cup
Россияне вышли в полуфинал ATP Cup, где сыграют с победителем матча Сербия — Канада, который состоится завтра, 10 января.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере Шкурина
Политика
Удастся ли установить перемирие в Ливии
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в качестве посредников призвали «все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января, объявить устойчивое прекращение огня, подкреплённое необходимыми мерами, которые должны быть приняты для стабилизации обстановки на земле и нормализации повседневной жизни в Триполи и других городах, и немедленно сесть за стол переговоров».
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной, с которой он познакомился на съемках фильма «Американская дочь».
Автоспорт
Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Общество
В Кургане спонсоры отправили в общество слепых просроченные продукты
Как отметила Екатерина, подарочный набор с продуктами питания, срок годности которых закончился еще в сентябре, вручили ее бабушке на утреннике в обществе слепых.
Общество
«Apple» обвинили в нарушении патентных прав
Производитель медоборудования «Masimo» обвинил «Apple» в нарушении патентных прав.
Футбол
Игрок «Атлетико» Лемар может продолжить карьеру в России
По информации The Telegraph, 24-летнего француза хотят заполучить «Челси», «Тоттенхэм», а также неназванные российские клубы.