Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиОпубликовано видео пуска ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик снят из кабины другого самолета. Совместные учения Черноморского и Северного флотов прошли в четверг.
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МиГ-31К выполнил боевую стрельбу «Кинжалом»: видео

Опубликовано видео момента пуска гиперзвуковой ракеты в ходе совместных учений Черноморского и Северного флотов. Совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб прошло в Черном море под руководством главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова.
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Гиперзвуковой «Кинжал» ударил над Черным морем. Видео

Вести.UZвчера в 23:39
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
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