Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПоявилось видео пуска ракеты «Тополь» в Астраханской области

Телеканал "Звезда" выложил видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". В Минобороны России сообщили, что это случилось с полигона "Капустин Яр", расположенном в Астраханской области. На видео видно, как ракета летит в ночное небо, а за ней тянется яркий след.
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Запуск российской ракеты «Тополь» показали на видео

Lenta.ru17:39

Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр

РБК16:13

Опубликованы кадры учебного пуска «Тополя» с Капустина Яра

RT на русском16:03

Опубликовано видео пуска «Тополь» в Астраханской области

РИА Новости15:30

Опубликовано видео пуска баллистической ракеты «Тополь»

ТК Звезда14:05

С полигона Капустин Яр произвели запуск ракеты «Тополь»

ТАСС10:31

Россия ударила «Тополем» по цели на полигоне в Казахстане

Телеканал 360°10:18
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