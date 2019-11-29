Армия и оружие
Газета.RuПоявилось видео пуска ракеты «Тополь» в Астраханской области
Телеканал "Звезда" выложил видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". В Минобороны России сообщили, что это случилось с полигона "Капустин Яр", расположенном в Астраханской области. На видео видно, как ракета летит в ночное небо, а за ней тянется яркий след.
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Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия 16:22
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Армия и оружие
Министр обороны Британии утверждает, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО
Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес выступил в четверг с утверждением, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО, а единственный способ противостоять ей - усиливать международное сотрудничество.
ТАСС 17:29
Общество
Путин отменил выплаты по 50 рублей по уходу за ребенком
Президент России Владимир Путин подписал во вторник указ об отмене ежемесячных выплат по уходу за ребенком в размере 50 рублей.
МИР 24 26 ноября в 08:17
Армия и оружие
У США не осталось боеспособных авианосцев в Атлантике
Все 6 американских атомных авианосцев, размещенных на базе Норфолк на восточном побережье США, находятся на ремонте и не способны в ближайшее время выйти в дальний поход, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ВМС США.
Ruposters.ru 10:14
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 08:35
Политика
Бизнес-миссии Чехии отказали в перелете из Москвы в Казань
На борту воздушного судна находились члены бизнес-миссии Чехии во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном.
Реальное время 09:55
Происшествия
Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову
Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Саратове, голову которого на пустыре заметил случайный прохожий, сообщило областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:27
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Газета.Ru 15:59
Экономика
В России 1 января 2020 года предлагают объявить кредитную амнистию
Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
News.ru вчера в 00:00
Армия и оружие
На видео попал танковый дрифт украинского Т-80БВ
В качестве вооружения выступает 125-миллиметровая пушка. Танк используется украинскими десантниками и морскими пехотинцами.
ГЛАС.RU вчера в 03:47
Политика
Макаревич и Ахеджакова обратились к Путину
Ранее закон, как сообщал «Рамблер», был принят Госдумой и Советом федерации. Теперь ему предстоит быть одобренным Владимиром Путиным.
Рамблер 01:02
Политика
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Известия 15:52
Армия и оружие
Российские ракетные войска вооружили новыми комплексами «Ярс»
На вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поступило свыше 150 пусковых установок ракетного комплекса "Ярс".
Газета.Ru 17:22
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей
Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Футбол
«Милан» интересуется полузащитником «Шахтера» Тете
Бомбардир.ру 26 ноября в 01:19
Происшествия
Задержана глава Минздрава Ростовской области
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:20
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Профиль 07:44
Футбол
Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»
Потом начал проситься, чтобы его отпустили.
Sportbox.RU 11:04
Армия и оружие
В состав Черноморского флота войдет МРК «Ингушетия»
Малый ракетный корабль «Ингушетия» примут в состав Черноморского флота в конце нынешнего года, сообщили в пресс-службе ЧФ.
ТК Звезда 17:03
Хоккей
Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
REGNUM 02:13
Общество
Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.
Ведомости 12:57
Общество
Яровая предложила ввести в младших классах предмет «Моя Россия»
Дисциплину под названием «Моя Россия» следует ввести в программу для изучения среди учеников начальной школы.
РБК 14:59
Музыка
Группа The Pussycat Dolls объявила о воссоединении
Американская поп-группа The Pussycat Dolls объявила о том, что вернётся на сцену.
News.ru 08:40
Политика
Экс-министр ВМС США раскритиковал Трампа: мало понимает в военном деле
Как сообщает Washington Post, экс-министр ВМС США Ричард Спенсер, ранее отправленный в отставку в связи с потерей доверия на фоне скандального дела в отношении спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, в беседе с журналистами раскритиковал президента США Дональда Трампа за непонимание сути военной службы.
Московский Комсомолец 17:01
Наука
Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами
МедиаПоток 11:33
Наука
Автором мольеровских пьес назвали Мольера
В статье, опубликованной в Science, ученые утверждают, что пьесы, подписанные именем Мольера, в действительности были созданы им. Впервые в авторстве мольеровских пьес усомнились сравнительно давно — 100 лет назад.
N+1 вчера в 14:14
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52