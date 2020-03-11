Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПоявилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке

В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео ракетного удара по базе Таджи в Ираке, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с "Исламским государством"*. В пресс-службе коалиции сообщили, что во время ракетного обстрела лагеря Таджи погибли трое военнослужащих.
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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
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Путин согласился обнулить свои президентские сроки

Владимир Путин отметил, что России нужен сильный президент, а вот парламентская форма правления стране не подходит, так как при такой модели может годами не избираться правительство.
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Еще три страны объявили нефтяную войну России

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