Армия и оружие
РИА НовостиПоявилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке
В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео ракетного удара по базе Таджи в Ираке, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с "Исламским государством"*. В пресс-службе коалиции сообщили, что во время ракетного обстрела лагеря Таджи погибли трое военнослужащих.
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Наука
Терминатор в рекламе: заменит ли ИИ маркетологов и специалистов по продажам
Казалось бы, большинство компаний сегодня пользуется всеми этими инструментами, но SMM-менеджеры, email-маркетологи, таргетологи, сотрудники отдела продаж и многие другие специалисты всё еще сохраняют свою востребованность.
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Второй в истории человек излечился от ВИЧ
Международная группа медиков подтвердила, что так называемый лондонский пациент стал вторым в истории человеком, чей организм переборол вирус иммунодефицита (ВИЧ).
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Иностранцы отменили поездок в Россию на 500 миллионов рублей
Речь идёт об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года, — говорится в сообщении.
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Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
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Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Общество
Юг Сахалина агломерируют за два года
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Путин согласился обнулить свои президентские сроки
Владимир Путин отметил, что России нужен сильный президент, а вот парламентская форма правления стране не подходит, так как при такой модели может годами не избираться правительство.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Футбол
ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»
Московский ЦСКА объявил о временном прекращении продажи билетов на матчи чемпионата России против "Уфы" и петербургского "Зенита".
Спорт
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Международная федерация хоккея с мячом (FIB) поздно вечером 11 марта объявила приняла решение о переносе чемпионата мира, который должен был пройти с 29 марта по 5 апреля в Иркутске на специально построенной ледовой арене «Байкал».
Гаджеты
Из-за коронавируса Apple отменила презентацию iPhone SE 2
Из-за коронавируса Apple отменит презентацию новых смартфонов, которая должна была пройти в марте в округе Санта-Клара на территории кампуса Park в Калифорнии.
Культура
Волк станет талисманом фестиваля «Алтаргана» в Забайкалье
На международном оргкомитете было решено, что талисманом станет волк, это животное – прародитель всех бурят-монголов.
Энергетика
Еще три страны объявили нефтяную войну России
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Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
Политика
США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
Общество
Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
У супругов ухудшилось самочувствие, в частности, они жаловались на слабость и боли в теле.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести из-за коронавируса
Летние Олимпийские игры 2020 года, которые должны пройти в Токио, могут перенести на один или два года из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе
Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Спорт
Большунов досрочно получил титул победителя Кубка мира
Россиянин Александр Большунов за пять гонок до конца сезона стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам.
Футбол
Товарищеский матч сборных России и Швеции пройдет без зрителей
Товарищеский матч Швеция — Россия пройдет при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса, утверждает Aftonbladet.
Происшествия
На Урале после гибели пациентки в больнице начали проверку
Напомним, что ранее муж скончавшейся женщины сообщил в одном из Телеграм-каналов, что его супруга умерла прямо в больничном коридоре.