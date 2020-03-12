Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПо базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Читать в источнике
Комментировать120

Подробнее о событии

Коалиция США подтвердила гибель трех военных в Ираке

Известия19:26

В Ираке на военную базу Эт-Таджи упало более 15 ракет

REGNUM19:21

При ударе по базе США в Ираке погибли два американца и британец

Взгляд.ру16:40

Ирак осудил обстрел военной базы Таджи

РИА Новости19:58

Джонсон осудил ракетный обстрел военной базы Эт-Таджи в Ираке

ТАСС19:52

Опубликовано видео ракетного удара по американской базе в Ираке

РЕН ТВ16:41

В Пентагоне подтвердили гибель трёх военных при обстреле в Ираке

RT на русском19:10
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 20:13, Ашберн
Транспорт

Движение транспорта ограничили на Сахалине из-за метели

Движение транспорта ограничили на Сахалине из-за метели.
АСТВ вчера в 16:02
Политика

Президент России согласился обнулить свои президентские сроки

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение поправку об обнулении президентских сроков и снятии ограничений на сроки президентства.
Русская Планета вчера в 09:17
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском 11:11
Происшествия

Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву

Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 10:40
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 13:41
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Общество

Индия приостановила действие всех туристических виз

Власти Индии приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства.
Взгляд.ру 13:05
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК 08:01
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Армия и оружие

Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике

Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
REGNUM 02:07
Спорт

Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести на два года из-за коронавируса

Член японского оргкомитета Олимпийских игр Харуюки Такахаши рассказал, что соревнования, скорее всего, перенесут.
Краснодарские известия 02:28
Гаджеты

Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети

Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
Народные новости вчера в 06:12
Армия и оружие

США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:32
Наука

Найден самый маленький динозавр размером с колибри

Разбирая образцы янтаря мезозойского возраста из Мьянмы, доцент биологии Ларс Шмитц (Lars Schmitz) из Колледжа Скриппса в Калифорнии наткнулся на удивительную находку — маленький череп неизвестного позвоночного, похожий по форме и размерам на череп самой мелкой современной птицы колибри.
РИА Новости 12:01
Армия и оружие

Учения НАТО в Норвегии отменены из-за коронавируса

Командующий Объединённым штабом Норвегии Руне Якобсен заявил об отмене учений НАТО «Cold Responce», которые должны были состояться на севере Королевства.
Би-порт 08:50
Хоккей

«Локомотив» уступил «Йокериту» и вылетел с плей-офф КХЛ

«Йокерит» в гостях обыграл «Локомотив» в шестом матче 1/8 финала серии плей-офф КХЛ.
Metaratings 14:32
Религия

РПЦ призвала к усиленной молитве в связи с эпидемией коронавируса

Орган управления Русской православной церкви просит «архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян» молиться «о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».
Говорит Москва 12:54
Политика

Стороны в Минске впервые подписали общий итоговый протокол

Участники минских переговоров по Донбассу впервые закрепили свои обязательства в итоговом протоколе встречи, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Родион Мирошник.
РИА Новости 17:41
Экономика

Эксперт оценил заявление о начале экономического кризиса в Эстонии

«Эстония, как и некоторые другие страны Европы, давно в кризисе: хотя с начала 2009 года наступила стабилизация экономики, но рост в этот период был очень небольшим», — сказал Ведев.
Известия 11:39
Общество

В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами

Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
RT на русском 16:57
Культура

Apple сняла пятичасовой фильм про Эрмитаж на iPhone

Американская корпорация Apple в рамках своего проекта «Снято на iPhone» представила фильм, в котором показала 45 залов и 600 произведений искусства Государственного музея Эрмитажа.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Здоровье

В Якутии пояснили ситуацию с умерщвлением животных из-за бешенства

Зампред правительства Якутии Денис Белозеров пояснил причины умерщвления животных в приюте для животных.
РЕН ТВ вчера в 08:23
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Происшествия

На шахте в Коми произошло задымление

Интерфакс 15:55
Футбол

У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус

Тест защитника футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани на китайский коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат.
РБК 19:01
Экономика

Отельерам мешают налоги

Бизнес просит отказаться от гостиничного сбора Представители бизнеса через "Опору России" рассчитывают добиться отказа от включения гостиничного сбора и других платежей в Налоговый кодекс, на чем настаивает Минфин.
Коммерсантъ 18:32
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

РБК вчера в 09:37
Экономика

Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо

В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
РБК 19:53
Общество

Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку

REGNUM вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание

Ранее ряд СМИ публиковал информацию о смерти Анастасии Заворотнюк, однако данные сведения ее дочь опровергла.
ПензаСМИ вчера в 05:58
ещё по теме
Главное