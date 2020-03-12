Армия и оружие
Вести.RuПо базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
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Транспорт
Движение транспорта ограничили на Сахалине из-за метели
Движение транспорта ограничили на Сахалине из-за метели.
Политика
Президент России согласился обнулить свои президентские сроки
10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение поправку об обнулении президентских сроков и снятии ограничений на сроки президентства.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Происшествия
Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву
Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Общество
Индия приостановила действие всех туристических виз
Власти Индии приостановили действие всех туристических виз до 15 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Армия и оружие
Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
Спорт
Олимпиаду-2020 в Токио могут перенести на два года из-за коронавируса
Член японского оргкомитета Олимпийских игр Харуюки Такахаши рассказал, что соревнования, скорее всего, перенесут.
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
Армия и оружие
США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Американская авиация подвергла ударам с воздуха базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает в ночь на четверг телеканал Sky News Arabia.
Наука
Найден самый маленький динозавр размером с колибри
Разбирая образцы янтаря мезозойского возраста из Мьянмы, доцент биологии Ларс Шмитц (Lars Schmitz) из Колледжа Скриппса в Калифорнии наткнулся на удивительную находку — маленький череп неизвестного позвоночного, похожий по форме и размерам на череп самой мелкой современной птицы колибри.
Армия и оружие
Учения НАТО в Норвегии отменены из-за коронавируса
Командующий Объединённым штабом Норвегии Руне Якобсен заявил об отмене учений НАТО «Cold Responce», которые должны были состояться на севере Королевства.
Хоккей
«Локомотив» уступил «Йокериту» и вылетел с плей-офф КХЛ
«Йокерит» в гостях обыграл «Локомотив» в шестом матче 1/8 финала серии плей-офф КХЛ.
Религия
РПЦ призвала к усиленной молитве в связи с эпидемией коронавируса
Орган управления Русской православной церкви просит «архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян» молиться «о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».
Политика
Стороны в Минске впервые подписали общий итоговый протокол
Участники минских переговоров по Донбассу впервые закрепили свои обязательства в итоговом протоколе встречи, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Родион Мирошник.
Экономика
Эксперт оценил заявление о начале экономического кризиса в Эстонии
«Эстония, как и некоторые другие страны Европы, давно в кризисе: хотя с начала 2009 года наступила стабилизация экономики, но рост в этот период был очень небольшим», — сказал Ведев.
Общество
В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами
Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Культура
Apple сняла пятичасовой фильм про Эрмитаж на iPhone
Американская корпорация Apple в рамках своего проекта «Снято на iPhone» представила фильм, в котором показала 45 залов и 600 произведений искусства Государственного музея Эрмитажа.
Здоровье
В Якутии пояснили ситуацию с умерщвлением животных из-за бешенства
Зампред правительства Якутии Денис Белозеров пояснил причины умерщвления животных в приюте для животных.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Происшествия
На шахте в Коми произошло задымление
Футбол
У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус
Тест защитника футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани на китайский коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат.
Экономика
Отельерам мешают налоги
Бизнес просит отказаться от гостиничного сбора Представители бизнеса через "Опору России" рассчитывают добиться отказа от включения гостиничного сбора и других платежей в Налоговый кодекс, на чем настаивает Минфин.
Экономика
Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо
В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
Общество
Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание
Ранее ряд СМИ публиковал информацию о смерти Анастасии Заворотнюк, однако данные сведения ее дочь опровергла.