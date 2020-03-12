Армия и оружие

Вести.RuВести.RuИрак осудил обстрел американской военной базы

Трое военнослужащих коалиции, возглавляемой США, погибли в результате обстрела военной базы "Таджи" ("Кемп-Тадж") в Ираке, передает телеканал "Россия 24".
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В Ираке осудили атаку на базу Эт-Таджи

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В США и Британии потребовали наказать виновных в обстреле базы в Ираке

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:48, Ашберн
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Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституции

Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию.
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Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
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Из-за коронавируса Италия готовится к жестким экстренным мерам

На сегодняшний день в Италии зафиксированы 10 149 случаев заболевания, уже умерло около 700 человек.
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Открыт новый вид глубоководных рыб

Научные специалисты сообщили, что в ходе проведенного недавно исследования им удалось открыть новый вид глубоководных рыб.
Rusargument вчера в 15:18
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Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
РИА Новости вчера в 17:59
Футбол

Симеоне: «У „Барселоны“ есть Месси, а у „Атлетико“ Облак»

В "Барселоне" есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак.
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Цены на нефть Brent вновь начали снижение

Котировки нефти марки Brent накануне продемонстрировали снижение на 5,42% и достигли 33,85 долларов за баррель.
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По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Армия и оружие

В ЛНР заявили о провокациях ВСУ на линии разграничения

Луганск, 11 марта 2020, 15:22 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Золотое на линии разграничения, заявили 11 марта в Луганской Народной Республике (ЛНР).
REGNUM вчера в 08:22
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Испания поставит России летные образцы приборов для обсерватории «Спектр-УФ» в августе

Поставка летных образцов испанских приборов для космической обсерватории "Спектр-УФ" ожидается в августе 2020 года.
ТАСС вчера в 20:35
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Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:01
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Ольга Бузова без макияжа поблагодарила поклонников из Курска за приём

8 марта певица выступила в нашем городе и поблагодарила фанатов за поддержку в своём профиле в Instagram.
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Уфимский "Салават Юлаев" обыграл омский "Авангард" и вышел в следующий круг Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Газета.Ru вчера в 13:05
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Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.
Вести.Ru 10 марта в 06:49
Политика

Амурские депутаты поддержали поправки в Конституцию РФ

Поправки в Конституцию РФ поддержали 25 депутатов. Они отметили, что предлагаемые коррективы очень важны.
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Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Коммерсантъ вчера в 10:44
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Политика

Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:15
Энергетика

Экспортная выручка «Газпрома» в январе рухнула на 40%

Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе 2020 г. рухнули на 41,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года и едва превысили $3 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы.
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Энергетика

В Минэнерго спрогнозировали, когда восстановятся цены на нефть

Сорокин добавил, что в РФ считают «ценой рыночного равновесия» стоимость за баррель около 45-55 долларов.
URA.Ru вчера в 17:11
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Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора

РИА Новости вчера в 20:01
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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
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Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве

Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
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Большунов родился в Севском районе Брянской области, но родной край не смог предоставить ему условий для занятий лыжами на профессиональном уровне.
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Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
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Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

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Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM 10 марта в 13:22
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В Беларуси представили первый электромобиль Geely

В Минске прошла презентация полностью электрической модели Geely Geometry A – это первый в Белоруссии электромобиль китайского бренда.
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Экономика

Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса

Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
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В России началось производство обновленного Mitsubishi Outlander

Компания Mitsubishi запустила производство кроссовера Outlander 2020 модельного года на заводе в Калуге.
Известия вчера в 05:31
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