Армия и оружие
Вести.RuИрак осудил обстрел американской военной базы
Трое военнослужащих коалиции, возглавляемой США, погибли в результате обстрела военной базы "Таджи" ("Кемп-Тадж") в Ираке, передает телеканал "Россия 24".
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Политика
Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституции
Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию.
Политика
Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы
Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Здоровье
Из-за коронавируса Италия готовится к жестким экстренным мерам
На сегодняшний день в Италии зафиксированы 10 149 случаев заболевания, уже умерло около 700 человек.
Наука
Открыт новый вид глубоководных рыб
Научные специалисты сообщили, что в ходе проведенного недавно исследования им удалось открыть новый вид глубоководных рыб.
Экономика
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
Футбол
Симеоне: «У „Барселоны“ есть Месси, а у „Атлетико“ Облак»
В "Барселоне" есть Месси, который делает результат. У нас результат во многом делает Облак.
Энергетика
Цены на нефть Brent вновь начали снижение
Котировки нефти марки Brent накануне продемонстрировали снижение на 5,42% и достигли 33,85 долларов за баррель.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о провокациях ВСУ на линии разграничения
Луганск, 11 марта 2020, 15:22 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Золотое на линии разграничения, заявили 11 марта в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Космос
Испания поставит России летные образцы приборов для обсерватории «Спектр-УФ» в августе
Поставка летных образцов испанских приборов для космической обсерватории "Спектр-УФ" ожидается в августе 2020 года.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова без макияжа поблагодарила поклонников из Курска за приём
8 марта певица выступила в нашем городе и поблагодарила фанатов за поддержку в своём профиле в Instagram.
Хоккей
«Салават Юлаев» вышел в следующий круг Кубка Гагарина
Уфимский "Салават Юлаев" обыграл омский "Авангард" и вышел в следующий круг Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4:1.
Экономика
Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России
Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов.
Политика
Амурские депутаты поддержали поправки в Конституцию РФ
Поправки в Конституцию РФ поддержали 25 депутатов. Они отметили, что предлагаемые коррективы очень важны.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Энергетика
Экспортная выручка «Газпрома» в январе рухнула на 40%
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе 2020 г. рухнули на 41,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года и едва превысили $3 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы.
Энергетика
В Минэнерго спрогнозировали, когда восстановятся цены на нефть
Сорокин добавил, что в РФ считают «ценой рыночного равновесия» стоимость за баррель около 45-55 долларов.
Общество
Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Здоровье
Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Спорт
Губернатор Богомаз не поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Большунов родился в Севском районе Брянской области, но родной край не смог предоставить ему условий для занятий лыжами на профессиональном уровне.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Авто
В Беларуси представили первый электромобиль Geely
В Минске прошла презентация полностью электрической модели Geely Geometry A – это первый в Белоруссии электромобиль китайского бренда.
Экономика
Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса
Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
Авто
В России началось производство обновленного Mitsubishi Outlander
Компания Mitsubishi запустила производство кроссовера Outlander 2020 модельного года на заводе в Калуге.