Происшествия
Комсомольская правдаПоявилось видео расстрела начальника ЦПЭ МВД Ибрагима Эльджаркиева
Появилось видео убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии МВД Ибрагима Эльджаркиева. Вечером 2 ноября в Москве на него и его 30-летнего брата напали неизвестные. Как предполагают в полиции, это было спланированное нападение, а стреляли - киллеры.
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Киллеры, застрелившие главу ЦПЭ Ингушетии и его брата, приехали из Красногорска
Подмосковье Сегодня14:55
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Певица Алла Пугачева 2 ноября повторила в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, но зареклась возвращаться на сцену как минимум 10 лет — до следующего юбилея.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, и уверен, что тот вскоре примет приглашение.
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По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.
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Заявление ФК «Ростов» о ситуации с болельщиком клуба
Сегодня, 2 ноября, на одном из интернет-порталов была опубликована статья, в которой описана ситуация, якобы возникшая между болельщиком «Ростова» и отделом по работе с болельщиками «Краснодара».
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В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
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Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе
Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
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У здания областной администрации активисты устроили политику "коридор позора".
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Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
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Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes.
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Игроки провели в Mortal Kombat 11 двести миллионов часов
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NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе
Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.
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Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
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«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
Наука
Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому
Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.
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Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
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Гран-при США. Вальттери Боттас из Mercedes выиграл квалификацию
Состоялась квалификационная гонка, победу в которой одержал финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас.
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Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
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