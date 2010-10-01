Происшествия

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПоявилось видео расстрела начальника ЦПЭ МВД Ибрагима Эльджаркиева

Появилось видео убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии МВД Ибрагима Эльджаркиева. Вечером 2 ноября в Москве на него и его 30-летнего брата напали неизвестные. Как предполагают в полиции, это было спланированное нападение, а стреляли - киллеры.
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Стали известны детали убийства главы ЦПЭ Ингушетии и его брата в Москве

РИАМО13:37

Появилось видео расстрела начальника ЦПЭ МВД Ибрагима Эльджаркиева

Комсомольская правда13:57

Убитый глава ЦПЭ Ингушетии сопровождал в Москве ключевого свидетеля уголовного дела

Регион online14:04

Киллеры, застрелившие главу ЦПЭ Ингушетии и его брата, приехали из Красногорска

Подмосковье Сегодня14:55
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
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Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

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Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

Певица Алла Пугачева 2 ноября повторила в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, но зареклась возвращаться на сцену как минимум 10 лет — до следующего юбилея.
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Трамп заявил, что был бы рад принять Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, и уверен, что тот вскоре примет приглашение.
РИА Новости 19:52
Происшествия

В Москве застрелили главу центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru 14:50
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Седан врезался в дорожное ограждение в Холмске

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Экономика

Госдолг США превысил рекордные $23 трлн

По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.
Коммерсантъ вчера в 20:20
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Заявление ФК «Ростов» о ситуации с болельщиком клуба

Сегодня, 2 ноября, на одном из интернет-порталов была опубликована статья, в которой описана ситуация, якобы возникшая между болельщиком «Ростова» и отделом по работе с болельщиками «Краснодара».
ФК Ростов 16:14
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 18:49
Наука

Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе

Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
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Финляндия оплатит разминирование Донбасса

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
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Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Политика

Зеленский прошел через «коридор позора» в Тернополе

У здания областной администрации активисты устроили политику "коридор позора".
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Общество

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе

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Экономика

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes.
Коммерсантъ 16:00
Киберспорт

Игроки провели в Mortal Kombat 11 двести миллионов часов

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Политика

NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе

Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.
РБК 16:13
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru вчера в 12:37
Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани 04:48
Политика

«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости 18:30
Наука

Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому

Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.
N+1 31 октября в 11:38
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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 31 октября в 03:02
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В Самарской области в результате ДТП перевернулся автобус с детьми

РБК 18:20
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Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

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«Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас

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Гран-при США. Вальттери Боттас из Mercedes выиграл квалификацию

Состоялась квалификационная гонка, победу в которой одержал финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас.
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Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
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Медведев выступил за использование карт «Мир» в Таиланде

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Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru вчера в 15:24
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Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

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