Происшествия
REGNUMОпубликовано видео расстрела главы ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии и его брата
С водительского места выбегает ещё один человек, в него киллер также производит несколько выстрелов. По предварительным данным, убили руководителя центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
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Киллеры, застрелившие главу ЦПЭ Ингушетии и его брата, приехали из Красногорска
Подмосковье Сегоднявчера в 14:55
Убитый глава ЦПЭ Ингушетии сопровождал в Москве ключевого свидетеля уголовного дела
Регион onlineвчера в 14:04
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Происшествия
Опубликовано видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
Взгляд.ру вчера в 15:55
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Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь
Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
Lenta.ru вчера в 21:09
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Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций
Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
RT на русском вчера в 23:47
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Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:55
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Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупать самолеты в России
Премьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что страна готова отказаться от европейских самолетовв пользу российских, если Евросоюз ограничит импорт малайзийского пальмового масла.
Мойка78 вчера в 10:30
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РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
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Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
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Не выступать с концертами до исполнения 80 лет пообещала советская и российская певица Алла Пугачева.
REGNUM 00:19
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Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском вчера в 13:31
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Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
Кино
Тарантино назвал любимый фильм этого года
Голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил, что большего всего в этом году ему понравился фильм «Капкан», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 20:59
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru 31 октября в 10:50
Транспорт
Первые поезда поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые поезда поедут по железной дороге в Крым уже в этом году.
Рифей-Пермь 01 ноября в 14:53
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия вчера в 19:14
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В Жуковском горит склад на площади более 1,5 тыс. кв. м
Пожар возник на складе в Жуковском, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:51
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала обстрелы у Золотого-5 со стороны ВСУ
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали обстрел улицы вблизи жилого дома в Золотом-5.
ИА Новороссия вчера в 08:46
Транспорт
С 1 ноября водителям в России грозят новые штрафы
В России с 1 ноября начинают действовать новые штрафы для пассажирских автомобилей с 8 и более посадочными местами.
Новые автомобили вчера в 06:08
Наука
Останки морского ящера Юрского периода впервые нашли в Польше
Палеонтологи впервые обнаружили кости морского ящера Юрского периода на кукурузном поле в Польше.
МедиаПоток 31 октября в 12:05
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 12:47
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 01 ноября в 03:50
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 18:33
Футбол
«Динамо» вырвало ничью у «Ахмата», играя в меньшинстве
Московский Комсомолец вчера в 09:06
Общество
Грета Тунберг попросила о помощи
30 октября стало известно, что СОР-25 официально перенесена из Сантьяго в Мадрид, и теперь Тунберг нужно пересечь Атлантику в обратном направлении.
Рамблер 01 ноября в 14:11
Автоспорт
Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ вчера в 18:38
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 31 октября в 18:24
Происшествия
Возобновлены поиски пропавшего члена экипажа танкера «Залив Америка»
В акватории порта Находка возобновлены поиски пропавшего после взрыва на танкере "Залив Америка" члена экипажа судна, приостановленные на ночь.
Вести.Ru вчера в 19:14
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
Пятая часть заемщиков — проблемные По данным ЦБ, просрочку по кредитам свыше 5% от полученного займа имеют 19% российских заемщиков, почти у половины из них это "старые долги": просрочка была еще в 2017 году.
РБК 01 ноября в 13:56
Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 03:42
Здоровье
Витамин D для женщин – зачем он нужен, чем опасен его дефицит и переизбыток в организме
Витамин D для красоты и здоровья женщин Раньше витамин D в обязательном порядке назначали лишь маленьким детям для профилактики рахита, а сейчас все чаще рекомендуют его прием и взрослым людям.
Passion.ru вчера в 17:00