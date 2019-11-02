Происшествия

REGNUMREGNUMОпубликовано видео расстрела главы ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии и его брата

С водительского места выбегает ещё один человек, в него киллер также производит несколько выстрелов. По предварительным данным, убили руководителя центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
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