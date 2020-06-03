Происшествия

ФАНФАНПоявилось видео разлива топлива в Норильске

Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлен момент разлива дизельного топлива в Норильске, а также работа сотрудников ведомства на месте происшествия.
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СК опубликовал видео разлива топлива в Норильске

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Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
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Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

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Основателя паблика «Мужское государство», возможно, убили в Стамбуле

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Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции

Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%.
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«Правительство Ливана не питает иллюзий, что предстоящие месяцы будут простыми хоть для кого-нибудь», — сказал Чэлхуб, занимающий должность советника премьер-министра Хассана Диаба по финансовым вопросам.
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Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне от Белого дома

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