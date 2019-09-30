Собственно, французы, естественно, выражали слова признательности, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашел время прилететь в Париж.

Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 30 сентября.

Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком

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