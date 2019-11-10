Происшествия
Московский КомсомолецПоявилось видео с Соколовым, бросающим в Мойку части тела студентки
В распоряжении сайта "78" появилась видеозапись, на которой видно, как историк СПбГУ Олег Соколов приходит к Мойке и избавляется от останков убитой им аспирантки.
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Появилось видео, как доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего студентку-любовницу, вытаскивали из реки Мойка
КП - Санкт-Петербургвчера в 16:01
Появилось видео с Соколовым, бросающим в Мойку части тела студентки
Московский Комсомолецвчера в 14:45
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Общество
35-градусные морозы ждут жителей области уже в середине ноября
Жителей области уже во второй декаде ноября ждут сильные морозы.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Происшествия
Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку
Женщина, выпавшая с детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы, оставила предсмертную записку.
РБК 03:46
Транспорт
За первые два дня продано свыше 10 тысяч билетов на поезда в Крым
Красная весна вчера в 07:53
Хоккей
«Северсталь» подписала контракты с Кинрейдом и Чипчурой
Череповецкая «Северсталь» подписала контракты с защитником Джеффри Кинрейдом и нападающим Кайлом Чипчурой, информирует официальный сайт хоккейной команды.
Чемпионат 03:25
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Общество
Новый сервис доставки войдет в СП Сбербанка и Mail.ru Group
Сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет» войдет в совместное предприятие (СП) Сбербанка и Mail.ru Group, говорится в сообщении Сбербанка.
Ведомости 00:58
Политика
Путин потребовал следить за ситуацией с амнистией капиталов
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства следить за ситуацией по амнистии капиталов.
REGNUM 03:24
Общество
Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку
Российская газета 03:25
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Политика
Путин сделал прививку от гриппа
Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов кабинета министров и администрации Кремля сделать то же самое, пошутив, что в противном случае при болезни им придется прибегнуть к самострелу.
РИА Новости 03:47
Политика
Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг может стать кандидатом в президенты США
The New York Times сообщила в четверг, что бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумбергнамерен выдвинуть свою кандидатуру на первичные выборы в штате Алабама в марте 2020 года.
Информационное агентство FederalCity 08 ноября в 10:25
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
Минфин предложил убрать две статьи за валютные нарушения из УК РФ
Замглавы российского Минфина Алексей Моисеев рассказал, что ведомство хочет исключить из Уголовного кодекса России две статьи, связанные с наказаниями за валютные нарушения.
Газета.Ru вчера в 23:43
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Рифей-Пермь вчера в 22:47
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области
В пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области заявили, что в результате пожара в жилом доме погибли пять человек.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия
В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
Происшествия
В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления
Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
РИА Новости 03:40
Политика
Асад: США ведут войну на выживание
Асад убежден, что США сражаются со всеми, кто говорит "нет" их гегемонии, даже если эти страны раньше были союзниками Вашингтона.
Аргументы недели 01:54
Происшествия
Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке
Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве.
РБК 03:13
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Культура
Тимур Бекмамбетов посетил студию Хидэо Кодзимы
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов побывал в гостях у студии Kojima Productions.
CyberSport.ru 03:35
Футбол
Петраков стал главным тренером «Луча»
Валерий Петраков назначен на пост главного тренера «Луча», сообщается в официальном Instagram клуба.
Спорт-Экспресс 01:58
Общество
В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора
В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Ведомости 02:55
Происшествия
В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников
Известия вчера в 23:48
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru вчера в 09:16
Авто
В России хотят повысить транспортный налог
Одним из главных новшеств Федерального закона стало освобождение владельцев транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их угоном (кражей), от уплаты налога.
SpeedMe 09 ноября в 02:54