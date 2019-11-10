Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПоявилось видео с Соколовым, бросающим в Мойку части тела студентки

В распоряжении сайта "78" появилась видеозапись, на которой видно, как историк СПбГУ Олег Соколов приходит к Мойке и избавляется от останков убитой им аспирантки.
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Видео: доцента СПбГУ Олега Соколова вылавливают из воды

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Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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