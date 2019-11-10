В распоряжении сайта "78" появилась видеозапись, на которой видно, как историк СПбГУ Олег Соколов приходит к Мойке и избавляется от останков убитой им аспирантки.

Появилось видео с Соколовым, бросающим в Мойку части тела студентки

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.

Хоккей «Северсталь» подписала контракты с Кинрейдом и Чипчурой Череповецкая «Северсталь» подписала контракты с защитником Джеффри Кинрейдом и нападающим Кайлом Чипчурой, информирует официальный сайт хоккейной команды.

Общество Новый сервис доставки войдет в СП Сбербанка и Mail.ru Group Сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет» войдет в совместное предприятие (СП) Сбербанка и Mail.ru Group, говорится в сообщении Сбербанка.

Политика Путин потребовал следить за ситуацией с амнистией капиталов Президент России Владимир Путин потребовал от правительства следить за ситуацией по амнистии капиталов.

Общество Россия попала в десятку самых пьющих стран мира Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.

Политика Путин сделал прививку от гриппа Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов кабинета министров и администрации Кремля сделать то же самое, пошутив, что в противном случае при болезни им придется прибегнуть к самострелу.

Политика Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг может стать кандидатом в президенты США The New York Times сообщила в четверг, что бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумбергнамерен выдвинуть свою кандидатуру на первичные выборы в штате Алабама в марте 2020 года.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Общество Минфин предложил убрать две статьи за валютные нарушения из УК РФ Замглавы российского Минфина Алексей Моисеев рассказал, что ведомство хочет исключить из Уголовного кодекса России две статьи, связанные с наказаниями за валютные нарушения.

Происшествия Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области В пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области заявили, что в результате пожара в жилом доме погибли пять человек.

Происшествия В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.

Происшествия В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.

Политика Асад: США ведут войну на выживание Асад убежден, что США сражаются со всеми, кто говорит "нет" их гегемонии, даже если эти страны раньше были союзниками Вашингтона.

Происшествия Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве.

Футбол Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).

Культура Тимур Бекмамбетов посетил студию Хидэо Кодзимы Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов побывал в гостях у студии Kojima Productions.

Футбол Петраков стал главным тренером «Луча» Валерий Петраков назначен на пост главного тренера «Луча», сообщается в официальном Instagram клуба.

Общество В Бийске введен режим ЧС из-за ситуации с вывозом мусора В городе Бийске (Алтайский край) введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Происшествия На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

Хоккей Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.