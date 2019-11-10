Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПоявилось видео с Соколовым, бросающим в Мойку части тела студентки

В распоряжении сайта "78" появилась видеозапись, на которой видно, как историк СПбГУ Олег Соколов приходит к Мойке и избавляется от останков убитой им аспирантки.
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Появилось видео, как доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего студентку-любовницу, вытаскивали из реки Мойка

КП - Санкт-Петербург16:01

Сайт «78» утверждает, что у него есть видео, на котором историк О.Соколов избавлялся от останков убитой им студентки

Эхо Москвы14:59

Появилось видео с Соколовым, бросающим в Мойку части тела студентки

Московский Комсомолец14:45

Процесс выброса останков студентки СПбГУ в Мойку попало на видео

Gazeta.SPb14:54

Видео: доцента СПбГУ Олега Соколова вылавливают из воды

Пятый канал15:01
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
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Президент Боливии Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета 16:24
Армия и оружие

Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России

Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК 20:03
Общество

В Китае рыбаки нашли рыбу с человеческим лицом

Необычную находку удалось снять на видео В Китае рыбаки сняли на видео рыбу с человеческим лицом, сообщает РЕН ТВ.
АМИТЕЛ вчера в 20:27
Технологии

В Кургане построят цех по производству созданного в Сибири лекарства от язвы

Фармакологическая компания Bright Way запустит в 2020 году в Кургане цех по производству уникального препарата против язвы желудка, разработанного учеными новосибирского Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ СО РАН).
ТАСС 08 ноября в 22:10
Экономика

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
РБК 16:00
Музыка

Фестиваль рок-музыки имени Дмитрия Донского собрал шесть сахалинских групп

XVII фестиваль музыки имени Дмитрия Донского прошел в Южно-Сахалинске.
Сахалин.Инфо 19:55
Армия и оружие

США отправили на Аляску загадочную боевую машину

В США засняли корпус неизвестной боевой машины во время её погрузки военнослужащими для отправки на Аляску.
Ferra 10:49
Политика

Мазур впервые отреагировал на свое задержание в Польше по запросу РФ

Заместитель командира УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур, которого ранее задержали в Польше, впервые дал комментарий после инцидента рассказал, почему его задержали.
Газета.Ru 21:38
Происшествия

Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru 21:23
Происшествия

Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском 21:45
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Футбол

Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
Газета.Ru 18:14
Происшествия

Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине

На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия 20:37
Общество

Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.
Известия 17:52
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области

RT на русском 19:57
Происшествия

Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку

Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.
РЕН ТВ 13:53
Кино

На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов

Росбалт вчера в 00:00
Общество

Перечислены способы списания долгов за услуги ЖКХ

Адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов рассказал, каким образом возможно избавиться от долгов по ЖКХ, передает RG.
Газета.Ru 04:52
Авто

В России растут продажи китайских машин

Успешным прошлый месяц стал для Changan, продажи которого растут второй месяц подряд.
Тарантас Ньюс вчера в 16:30
Общество

Россияне могут остаться без пенсии в случае низкой зарплаты

В противном случае – если официальная часть зарплаты будет ниже – будущий пенсионер сможет рассчитывать только на социальную часть пенсии, которая составляет на сегодняшний день около 9000 рублей и присваивается на пять лет позже обычной пенсии.
Местное время (г. Пермь) 01:27
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия

В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку

Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости 03:02
Экономика

Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК 18:47
Общество

Россия не вошла в топ-5 самых «пьющих» стран мира

Топ-5 рейтинга составили также Австрия (11,8 литра), Франция (11,7), Чехия (11,6) и Люксембург (11,3). Шестое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя.
News.ru 20:55
Авто

Автомобили дорожают при падении спроса

Владимир Попов отмечает, что на продаже выпущенного в РФ автомобиля стоимостью 1,5 млн руб. производитель зарабатывает не более 3%.
Коммерсантъ 17:25
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В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости 07:43
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Российский боец Волков победил американца Харди на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Волков в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве победил американца Грега Харди.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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