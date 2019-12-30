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Суть событийПоявилось видео с беспорядками у посольства США в Багдаде
В cети появилось видео c беспорядками у посольства США в Багдаде, начавшимися после авиаударов по позициям шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». Ролик опубликовало иранское агентство YJC. На кадрах видно, что рядом с посольством собралась группа людей с флагами.
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