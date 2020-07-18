Армия и оружие
Газета.RuПоявилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии
Российские военные заблокировали военную колонну с бронетехникой США в сирийской провинции Хасеке. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Военкоры Русской весны". Отмечается, что причиной для блокировки стали провокационные действия со стороны американских военных.
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Российские военные заблокировали американскую колонну в Сирии и попали на видео
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Электромобили Nio ES6 и ES8 суммарно накатали свыше 800 млн км: больше, чем от Юпитера до Солнца
По заявлениям Nio на момент анонса новинок, электромобиль ES8 на полностью заряженном аккумуляторе может проехать до 355 км, а ES6 ― 510 км. Без станций по автоматической замене аккумуляторов первому было бы тяжело внести свой вклад в рекордный пробег электромобилей компании.
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США одобрили поставку Украине боевых патрульных катеров
Власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним.
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Пилот команды «Мерседес» Вальттери Боттас показал лучший результат во время третьей тренировки третьего этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Венгрии.
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В ОАЭ наметили запуск первого арабского космического аппарата к Марсу
Изначально запуск зонда «Аль-Амаль» был запланирован на 15 июля, но перенесли его из-за плохих погодных условий.
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В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
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Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале
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