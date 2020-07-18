Российские военные заблокировали военную колонну с бронетехникой США в сирийской провинции Хасеке. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Военкоры Русской весны". Отмечается, что причиной для блокировки стали провокационные действия со стороны американских военных.

Появилось видео с блокировкой военными РФ американской колонны в Сирии

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