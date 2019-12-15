Автобус с пассажирами следовал из Иваново в Дзержинск. По неизвестной причине водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. В автобусе находились порядка 50 человек.

с чего всё началось

Автобус, направлявшийся из Иванова в Дзержинск, съехал в кювет и перевернулся. Региональное МВД сообщает, что в автобусе находились 40 человек, по данным МЧС, речь идет о 49 людях.

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

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