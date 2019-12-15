Происшествия
BFM.ruВ ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Автобус, направлявшийся из Иванова в Дзержинск, съехал в кювет и перевернулся. Региональное МВД сообщает, что в автобусе находились 40 человек, по данным МЧС, речь идет о 49 людях.
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с чего всё началось
Автобус с пассажирами следовал из Иваново в Дзержинск. По неизвестной причине водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. В автобусе находились порядка 50 человек.РЕН ТВ14:02
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Происшествия
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Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
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"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Общество
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Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Происшествия
В Анивском районе столкнулись Hiace Regius и Belta
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Общество
Последний в этом году круизный лайнер зашел во Владивосток
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Музыка
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Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
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Происшествия
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Общество
Томенко разберется в вопросе строительства физкультурного центра в парке Барнаула
Губернатор считает, что важны и инвестиции, и общественное мнение Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал разобраться в вопросе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина (полузаброшенная территория рядом с парком "Лесная сказка").
Армия и оружие
Боец Нацгвардии Украины подорвался на мине в Донбассе, заявили в ЛНР
Сотрудник Нацгвардии Украины погиб, подорвавшись на минно-взрывном устройстве у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в воскресенье на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.