Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Автобус, направлявшийся из Иванова в Дзержинск, съехал в кювет и перевернулся. Региональное МВД сообщает, что в автобусе находились 40 человек, по данным МЧС, речь идет о 49 людях.
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с чего всё началось

Видео с места аварии с участием автобуса в Нижегородской области

Автобус с пассажирами следовал из Иваново в Дзержинск. По неизвестной причине водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. В автобусе находились порядка 50 человек.
РЕН ТВ14:02

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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

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Минздрав: жертв в ДТП в Балахнинском районе нет, четверо госпитализированы

Время Н13:00

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ТАСС10:27

Фура оторвала линию троллейбуса в Нижнем Новгороде

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Автобус с пассажирами опрокинулся в Балахнинском районе

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Первые кадры с места ДТП с автобусом в Нижегородской области

РЕН ТВ10:10

Врачи сообщили о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Интерфакс10:21
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