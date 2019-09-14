Происшествия
ИзвестияПоявилось видео с места ДТП с девятью погибшими в Ярославской области
В Сети появилось видео с места аварии в Ярославской области, где лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и грузовик.
Читать в источнике
Оценить191
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву
Тепло в Москву, скорее всего, вернется в последнюю пятидневку сентября.
РБК 03:58
Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru 09:20
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Общество
Последние данные о состоянии Заворотнюк: речь идет о нескольких днях
Как удалось выяснить «МК», около полугода назад в одной из столичных клиник у Анастасии диагностировали подозрение на глиому — самая распространённую опухоль головного мозга.
Московский Комсомолец 11:48
Политика
Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Футбол
Кононов не планирует подавать в отставку после поражения от «Урала»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался после поражения от екатеринбургского "Урала" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:33
Шоу-бизнес
Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»
На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
Актуальные Новости 08:13
Происшествия
СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино
Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.
РБК 08:08
Энергетика
Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета 05:37
Фигурное катание
Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в мире исполнила четверной тулуп и четверной лутц.
Вести.Ru 05:09
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Музыка
Лидеры Rammstein и Pain показали снятый в Казахстане клип
Фронтмены Rammstein и Pain Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен, объединившиеся для металл-проекта Lindemann, сняли клип в Казахстане.
Life.ru 10:19
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 08:37
Футбол
«Челси» крупно обыграл «Вулверхэмптон» в пятом туре АПЛ
RT на русском 12:05
Здоровье
Работу стволовых клеток улучшит простая еда
Зеленый чай, черный шоколад и куркума улучшают работу стволовых клеток. Об этом заявил доктор из США Уильям Ли.
Соловей.Инфо 12 сентября в 05:15
Игры
В первый день после релиза Borderlands 3 установил рекорд серии на ПК
CyberSport.ru 11:27
Футбол
«Шахтёр» обыграл «Зарю», уступая по ходу матча 0:2
В матче 9-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» обыграл луганскую «Зарю» со счётом 4:3. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».
Чемпионат 13:10
Шоу-бизнес
В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова
В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
Экономика сегодня вчера в 17:44
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM вчера в 04:44
Религия
РПЦ опровергла слухи о высоких доходах священников
В Русской православной церкви назвали фантастическими слухи о том, что ежемесячный доход ее священников достигает 1 млн рублей.
Интерфакс 08:09
Политика
Талибы приехали для переговоров в Россию после срыва их визита в США
Делегация представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) приехала в Москву для переговоров по вопросу о выводе американских войск из Афганистана после отменившейся встречи с президентом США Дональдом Трампом.
РБК 08:40
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Здоровье
В Москве за 10 дней от гриппа привилось более 400 тыс. человек
Вакцинацию от гриппа в столице с 4 сентября прошли более 400 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу.
Интерфакс 07:13
Наука
Крысы оказались способны к групповым играм только ради удовольствия
Газета DAILY вчера в 14:34
Происшествия
Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов»
14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста. RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.
RT на русском 12:05