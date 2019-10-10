Происшествия

РБКРБКПоявилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12. На кадрах видно, что он лежит на «брюхе». В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) РБК отмечали, что Ан-12 выполнял плановый полет из Челябинской области.
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Камера наблюдения сняла аварийную посадку Ан-12 в Кольцово

Екатеринбург Онлайн06:30

Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

РБК07:25

Екатеринбургский аэропорт прервал работу после аварийной посадки Ан-12

Интерфакс04:21

Подробности об аварийной посадке Ан-12 в Кольцово: важное к этому часу

Областная газета07:00

Опубликовано видео с места аварийной посадки военного Ан-12 в Екатеринбурге

РИА Новости05:29

В аэропорту Екатеринбурга из-за аварийной посадки Ан-12 задержаны 15 рейсов

ТАСС07:02

Военные не допустят украинских инженеров к Ан-12, севшему «на брюхо» в Екатеринбурге

URA.Ru05:35
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Политика

Нидерланды связались с Украиной, чтобы выяснить ее роль в крушении MH17

Московский Комсомолец 07:12
Экономика

Медведев призвал отменить «банковский роуминг»

Комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
RT на русском 06:27
Единоборства

Путин выступит на форуме «Россия — спортивная держава» в Новгороде

ФАН вчера в 09:14
Политика

Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»

По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Московский Комсомолец 05:45
Общество

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе

Коммерсантъ 07:04
Происшествия

В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Здоровье

Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина

Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
RT на русском 04:32
Шоу-бизнес

Парализованную Заворотнюк забрали в центр для тяжелобольных

Актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов сразу после выписки из Европейского медицинского центра.
Neva.Today вчера в 05:06
Космос

Curiosity обнаружил остатки соленого озера на Марсе

Марсоход НАСА "Curiosity" обнаружила высокий уровень сульфатных солей в скалах кратера Гейл на Марсе.
Газета.Ru 08 октября в 02:00
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя

Обряд прошел в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви. Ким взяла себе имя Эгине, а ее сестра — Гаяне.
Super.ru 06:08
Политика

Путин сменил трех начальников управлений в Кремле

Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению.
РБК 06:25
Армия и оружие

Турецкие ВС нанесли удары по 181 объекту в ходе операции в Сирии

РИА Новости вчера в 18:27
Происшествия

Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей

Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Происшествия

Российский учитель обматерил и избил «особенных» девятиклассников

Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) школы №2 поселка Боровский Тюменской области Виктор Садлинский обматерил и избил девятиклассников.
Lenta.ru 06:23
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Финансы

Центробанк снизит прогноз по инфляции на 2019 год

Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением темпов роста цен: тогда ЦБ прогнозировал, что инфляция вернется к целевым 4% уже в начале 2020 г. Регулятор не исключал, что еще раз снизит ставку на одном из ближайших заседаний и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине следующего года.
Ведомости 06:08
Авто

Представлен дизайн нового Volkswagen Golf

Дизайн нового более динамичного и современного Volkswagen Golf, наконец, официально представили публике.
ИнфоСМИ 05:35
Происшествия

В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
RT на русском 05:11
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Армия и оружие

Экстремальные испытания автомата АК-201 попали на видео

Концерн «Калашников» опубликовал видео испытаний автомата Калашникова двухсотой серии, в ходе которых проверялась надежность оружия при воздействии на него пыли, грязи и других факторов.
ТК Звезда 06:09
Происшествия

Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Lenta.ru 03:55
Происшествия

В Лондоне умер экс-владелец и глава «Уралтрансбанка» Валерий Заводов

В Лондоне умер бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов, рассказали Znak.com несколько участников регионального банковского рынка со ссылкой на ближний круг банкира.
Znak.com 06:00
Экономика

Греф назвал минимальными потери при утечке данных клиентов Сбербанка

Сбербанк оценил последствия утечки данных 5000 клиентов как минимальные, сообщил президент банка Герман Греф.
Ведомости 05:03
Армия и оружие

Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии

Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru 04:48
Авто

Nissan отзывает почти 162 тысячи авто в России

Представители ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» начинают отзывную кампанию, в рамках которой будет отозвано почти 162 тыс. моделей Note и Tiida, производства январь 2007 — август 2014 года, из-за неисправности пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира, ведущей к некорректному срабатыванию.
SpeedMe вчера в 04:49
Происшествия

Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются

В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
КП - Саратов 01:23
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Политика

Зеленский: публикация разговора с Трампом подрывает отношения с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обнародование стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом "немного подрывает дипломатические отношения" между странами.
РИА Новости 06:24
Футбол

Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона

Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 03:39
Культура

Умер автор «Петербургских котов» художник Владимир Румянцев

Художник Владимир Румянцев умер в Петербурге 9 октября в возрасте 62 лет. Как пишет "МК Санкт-Петербург", причиной смерти стал инсульт.
Московский Комсомолец 04:28
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