Происшествия
РБКПоявилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12. На кадрах видно, что он лежит на «брюхе». В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) РБК отмечали, что Ан-12 выполнял плановый полет из Челябинской области.
Читать в источнике
Оценить70
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Политика
Нидерланды связались с Украиной, чтобы выяснить ее роль в крушении MH17
Экономика
Медведев призвал отменить «банковский роуминг»
Комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
Зеленский хочет обсудить Крым в «Нормандском формате»
По словам Зеленского, обсуждение Крыма в "Нормандском формате" является единственной возможностью разговора о судьбе полуострова, поскольку этот вопрос никак не обсуждается отдельно.
Общество
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Здоровье
Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина
Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
Шоу-бизнес
Парализованную Заворотнюк забрали в центр для тяжелобольных
Актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в клинику для восстановления тяжелобольных пациентов сразу после выписки из Европейского медицинского центра.
Космос
Curiosity обнаружил остатки соленого озера на Марсе
Марсоход НАСА "Curiosity" обнаружила высокий уровень сульфатных солей в скалах кратера Гейл на Марсе.
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя
Обряд прошел в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви. Ким взяла себе имя Эгине, а ее сестра — Гаяне.
Политика
Путин сменил трех начальников управлений в Кремле
Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению.
Армия и оружие
Турецкие ВС нанесли удары по 181 объекту в ходе операции в Сирии
Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
Происшествия
Российский учитель обматерил и избил «особенных» девятиклассников
Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) школы №2 поселка Боровский Тюменской области Виктор Садлинский обматерил и избил девятиклассников.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Финансы
Центробанк снизит прогноз по инфляции на 2019 год
Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением темпов роста цен: тогда ЦБ прогнозировал, что инфляция вернется к целевым 4% уже в начале 2020 г. Регулятор не исключал, что еще раз снизит ставку на одном из ближайших заседаний и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине следующего года.
Авто
Представлен дизайн нового Volkswagen Golf
Дизайн нового более динамичного и современного Volkswagen Golf, наконец, официально представили публике.
Происшествия
В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта
Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Армия и оружие
Экстремальные испытания автомата АК-201 попали на видео
Концерн «Калашников» опубликовал видео испытаний автомата Калашникова двухсотой серии, в ходе которых проверялась надежность оружия при воздействии на него пыли, грязи и других факторов.
Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Происшествия
В Лондоне умер экс-владелец и глава «Уралтрансбанка» Валерий Заводов
В Лондоне умер бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов, рассказали Znak.com несколько участников регионального банковского рынка со ссылкой на ближний круг банкира.
Экономика
Греф назвал минимальными потери при утечке данных клиентов Сбербанка
Сбербанк оценил последствия утечки данных 5000 клиентов как минимальные, сообщил президент банка Герман Греф.
Армия и оружие
Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии
Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Авто
Nissan отзывает почти 162 тысячи авто в России
Представители ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» начинают отзывную кампанию, в рамках которой будет отозвано почти 162 тыс. моделей Note и Tiida, производства январь 2007 — август 2014 года, из-за неисправности пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира, ведущей к некорректному срабатыванию.
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Политика
Зеленский: публикация разговора с Трампом подрывает отношения с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обнародование стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом "немного подрывает дипломатические отношения" между странами.
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
Культура
Умер автор «Петербургских котов» художник Владимир Румянцев
Художник Владимир Румянцев умер в Петербурге 9 октября в возрасте 62 лет. Как пишет "МК Санкт-Петербург", причиной смерти стал инсульт.