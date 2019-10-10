Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12. На кадрах видно, что он лежит на «брюхе». В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) РБК отмечали, что Ан-12 выполнял плановый полет из Челябинской области.

Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

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