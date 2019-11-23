Происшествия

РБКРБКПоявилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха. Видеозапись доступна на странице YouTube ведомства. Инцидент произошел поздно вечером 23 ноября в Черемховском районе.
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с чего всё началось
По предварительным данным, поздно вечером 23 ноября водитель легкового автомобиля двигался в сторону города Тулуна и врезался
 в стоящий на обочине автомобиль «Камаз».
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Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

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