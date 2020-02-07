Депутат от "Единой России", зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане, подтвердил ТАСС глава комитета Владимир Кашин.

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Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председателя комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Владимира Кашина.

В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

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