Происшествия

РБКРБКВ кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек. Трое уже извлечены, около 200 человек эвакуировались, сообщили в спасательном ведомстве.
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 февраля

Интерфакс00:30

Гора обломков и снега. Спасатели обнародовали впечатляющее видео разбора завалов в Академгородке

НГС02:45

Что известно об обрушении кровли в кафе в Новосибирске

ТАСС01:04

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РЕН ТВвчера в 18:37

В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе

РИА Новостивчера в 22:54

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обрушении кафе в Новосибирске

Life.ruвчера в 20:50
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Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Вести.Ru 03:40
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В России выявили первых зараженных коронавирусом

В России впервые выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили вице-премьер Татьяна Голикова.
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Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
РИА Новости 02:09
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В Петербурге горит здание «Лениздата»

Здание "Лениздата" загорелось в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
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Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска

Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
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Газета.Ru 03:15
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«Ну вот и как это комментировать?» Слуцкий ответил на пост С. Бакаева в «Инстаграме»

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Согласно документу, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч предлагается увеличить в 6 раз – с 500 до 3000 рублей, а за превышение на 40-60 км/ч – до 4000 рублей.
Волгоградская правда вчера в 01:15
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Оливер Стоун назвал США империей зла

Напомним, что известный американский кинорежиссер разозлил официальный Вашингтон тем, снял несколько правдивых фильмов о США, которые участвовали в госпревороте на Украине.
Госновости вчера в 04:13
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
Армия и оружие

Протурецкие боевики начали наступление в районе Алеппо

Основным направлением наступления боевиков стала обширная территория в районе города Аль-Баб, который контролируется Турцией и протурецкими формированиями с 2017 года, сообщает Reuters.
HotGeo вчера в 07:22
Шоу-бизнес

Дочь Успенской после скандала пропала на два дня

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
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В китайском Ухане закончилось строительство новой больницы на 1 тыс. коек для пациентов, больных коронавирусом.
Газета.Ru 02:27
Происшествия

Украинец украл из церкви мощи святого и подарил их другу

Житель Винницкой области Украины украл из местной церкви мощи святого Николая и подарил их своему другу.
Газета.Ru 01:42
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Фото занимающейся боксом жены Месси набрало более миллиона лайков

Антонелла Рокуццо, супруга капитана каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, решила заняться боксом.
Газета.Ru вчера в 21:34
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Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации

Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.
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По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Ведомости 31 января в 05:13
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Канадский экзоскелет высотой почти 4 м попал в Книгу рекордов Гиннесса

Экзоскелет высотой 3,96 м, созданный жителем Ванкувера Джонатаном Типпетом, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.
ТАСС 30 января в 08:38
Политика

Пушков оценил слова Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
РИА Новости вчера в 09:45
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 31 января в 02:58
Шоу-бизнес

Марина Кравец перестала скрывать свою беременность

35-летняя телеведущая и участница шоу Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свою беременность, выступив в качестве ведущей на корпоративе крупной сети магазинов.
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Теннис

Джокович потренировался с Сафиным накануне финала Australian Open

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Антон Миранчук опубликовал фото травмированной ноги

Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук в Instagram опубликовал пост с фотографией травмированной ноги, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:17
Общество

Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

Новые правила получения шенгенских виз вступили в силу 2 февраля 2020 года, сообщается на сайте Еврокомиссии.
Газета.Ru 01:20
Политика

Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.
РИА Новости вчера в 09:32
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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрел из Газы

ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.
РИА Новости вчера в 18:26
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

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Lenta.ru вчера в 16:54
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В Забайкалье врачи повторно взяли пробы на коронавирус у двоих человек

Врачи Забайкальского края повторно взяли пробы на коронавирус у двоих человек, контактировавших с зараженным гражданином Китая.
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