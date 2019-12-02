Происшествия
ИзвестияПоявилось видео с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге
Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге. Запись появилась на YouTube-канале ведомства в понедельник, 2 декабря. На кадрах виден обрушившийся пролет моста, а также перевернутый грузовик и другой пострадавший автомобиль.
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Экономика
Пакистан и РФ подписали договор о возврате долгов времён СССР
С российской стороны подпись под соглашением поставил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, с пакистанской — Кази Халилулла, полномочный посол Пакистана в России.
Политика
Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
Общество
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
SZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство
Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Политика
Захарова высказалась о правах жителей Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала киевские власти соблюдать права жителей Донбасса, передает ТАСС.
Здоровье
ВОЗ: Заболеваемость раком в мире может вырасти на 30%
Андрей Каприн сообщил, что в ВОЗ прогнозируют прирост заболеваемости раком на 30 процентов, вызванный ростом продолжительности жизни.
Политика
Республиканцы подготовили ответ демократам по импичменту Трампа
Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
Экономика
Хай-чек: средняя цена лекарств в России за год выросла на 7%
В октябре средняя цена проданного препарата выросла на 6,9% относительно того же месяца прошлого года, впервые превысив 200 рублей.
Политика
Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на месте
Будущие переговоры Зеленский назвал "победой" для Киева.
Общество
Россияне готовятся к праздникам на распродажах
Россияне готовятся к праздникам на распродажах Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.— вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen.
Происшествия
Автомобиль сбил группу школьников в Британии
Автомобиль в понедельник в британском графстве Эссекс сбил группу школьников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Политика
В ДНР обвинили Зеленского в попытках переиначить «Минск-2»
Условия для проведения местных выборов в Донбассе, выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются попыткой переиначить минские соглашения и не имеют ничего общего с действительностью, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Гаджеты
С 2020 года Realme перестанет выпускать смартфоны без 5G
Генеральный директор Realme сообщил, что теперь компания будет выпускать только смартфоны с поддержкой 5G.
Политика
Bild рассказала о санкциях США из-за «Северного потока-2»
Американские санкции против проекта «Северный поток-2» могут затронуть компании, участвующие в строительстве трубопровода, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Сенате.
Футбол
Прах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен
Прах экс-игрока петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
Происшествия
Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Происшествия
В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе
«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Футбол
ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу»
В матче 18 тура чемпионата России московский ЦСКА в родных стенах уступил тульскому «Арсеналу».
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Хоккей
Стали известны 12 участников Матча звезд КХЛ
Завершилось голосование болельщиков по определению 12 первых участников Матча звезд КХЛ в Москве.
Энергетика
Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США
Общая добыча нефти в США остановит свой неудержимый рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами.
Футбол
«Кальяри» на 97-й минуте вырвал победу в матче с «Сампдорией»
Футболисты «Кальяри» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии взяли верх в матче с «Сампдорией».
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.