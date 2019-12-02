Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения автомобильного моста в Оренбурге. Запись появилась на YouTube-канале ведомства в понедельник, 2 декабря. На кадрах виден обрушившийся пролет моста, а также перевернутый грузовик и другой пострадавший автомобиль.

Появилось видео с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге

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