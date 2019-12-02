Происшествия

РБКРБКПоявилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

МЧС опубликовало видеозапись с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге. На кадрах, поступивших в распоряжение РБК, виден обрушившийся пролет моста, перед ним поперек проезжей части лежит перевернутый грузовой автомобиль.
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Рухнувший в Оренбурге мост сняли с высоты птичьего полета

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СК опубликовал видео с последствиями обрушения моста на окраине Оренбурга

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Как выглядит место обрушения моста в Оренбурге с высоты птичьего полета

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Последствия обрушения моста под Оренбургом попали на видео

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В Оренбурге по факту обрушения моста возбудили уголовное дело

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ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

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В России нашли самых северных зауропод

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В Санкт-Петербурге загорелся ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Пятилетний смартфон Honor неожиданно получил обновление ПО

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«Известия» сообщили о росте средней цены лекарств в России

Средняя цена лекарства в России впервые превысила 200 рублей, что на 6,9% больше по сравнению с октябрем 2018 года.
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В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
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Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

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В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
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США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд

Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд.
Коммерсантъ 18:49
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Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены

Ранее сообщалось, что в числе погибших - живший в Чите водитель автобуса.
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Урош Спайич: «„Зенит“ для „Краснодара“ уже недосягаем? Так сложилось, что они всегда забивают»

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В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами

Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь.
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Слова Дзюбы о фашистах хотят рассмотреть в комитете по этике РФС

В ответ нападающий "Зенита" назвал фанатов "Спартака" сектантами и фашистами.
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ЦБ назвал основные риски для экономики России

Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
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Прах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен

Прах экс-игрока петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
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Армия и оружие

«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии

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Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
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Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

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Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале

Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
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Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
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Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
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