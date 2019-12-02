МЧС опубликовало видеозапись с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге. На кадрах, поступивших в распоряжение РБК, виден обрушившийся пролет моста, перед ним поперек проезжей части лежит перевернутый грузовой автомобиль.

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

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