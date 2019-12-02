Происшествия
РБКПоявилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
МЧС опубликовало видеозапись с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге. На кадрах, поступивших в распоряжение РБК, виден обрушившийся пролет моста, перед ним поперек проезжей части лежит перевернутый грузовой автомобиль.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Политика
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина официально развелась с мужем
Диана Шурыгина заявила, что официально развелась с мужем видеооператором Андреем Шляниным после двухлетнего союза.
Шоу-бизнес
Впервые дочь Юлии Началовой отпраздновала свой день рождения без мамы
Накануне Вера Алдонина отмечала свой день рождения – 13-летие. Для неё это был первый день рождения, который она провела без своей мамы.
Наука
В России нашли самых северных зауропод
Исследователи из России и Германии нашли в Якутии зубы гигантских длинношеих динозавров — зауропод.
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелся ангар
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Экономика
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Гаджеты
Пятилетний смартфон Honor неожиданно получил обновление ПО
Как сообщается, Honor Play 4X, который дебютировал пять лет назад, на днях получил обновление.
Экономика
«Известия» сообщили о росте средней цены лекарств в России
Средняя цена лекарства в России впервые превысила 200 рублей, что на 6,9% больше по сравнению с октябрем 2018 года.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Культура
Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем
Политика
Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»
По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
Энергетика
В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным
Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Политика
США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд
Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд.
Происшествия
Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены
Ранее сообщалось, что в числе погибших - живший в Чите водитель автобуса.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике
Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Футбол
Урош Спайич: «„Зенит“ для „Краснодара“ уже недосягаем? Так сложилось, что они всегда забивают»
Защитник «Краснодара» Урош Спайич после ничьей (0:0) с «Тамбовом» в рамках 18 тура чемпионата России посетовал на нереализованные моменты.
Происшествия
В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами
Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь.
Футбол
Слова Дзюбы о фашистах хотят рассмотреть в комитете по этике РФС
В ответ нападающий "Зенита" назвал фанатов "Спартака" сектантами и фашистами.
Финансы
ЦБ назвал основные риски для экономики России
Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
Футбол
Прах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен
Прах экс-игрока петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале
Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
Футбол
Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»
Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.