Происшествия

РБКРБКПоявилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

МЧС опубликовало видеозапись с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге. На кадрах, поступивших в распоряжение РБК, виден обрушившийся пролет моста, перед ним поперек проезжей части лежит перевернутый грузовой автомобиль.
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с чего всё началось
Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о возбуждении уголовного дела по факту обрушения автомобильного моста в Оренбурге, а также обнародовала видео
 с места ЧП.
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