Происшествия
РБКПоявилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
МЧС опубликовало видеозапись с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге. На кадрах, поступивших в распоряжение РБК, виден обрушившийся пролет моста, перед ним поперек проезжей части лежит перевернутый грузовой автомобиль.
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с чего всё началось
Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о возбуждении уголовного дела по факту обрушения автомобильного моста в Оренбурге, а также обнародовала видео с места ЧП.Московский Комсомолец15:27
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Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
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Премьерный фильм «Ржев» теперь покажут в Музее Победы Москвы
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Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
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Почему ВЦИОМ спрашивает россиян о вейпах Антитабачная стратегия государства, заключавшаяся в запретах на курение табачных изделий в общественных местах и рекламы, ограничении мест продажи, ежегодном росте фискальной нагрузки и пропаганде здорового образа жизни, сократила количество курильщиков — десять лет назад курящих россиян было почти 40%.
Гаджеты
Новые подробности о характеристиках графики гибридных 7-нм процессоров AMD Renoir
Вычислительные ядра поколения Zen 2, напомним, у процессоров Renoir будут сочетаться с более продвинутой версией графики Vega (GCN), а появления RDNA в сегменте гибридных процессоров AMD придётся подождать.
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Глава СНБО Украины назвал провокацией «план реинтеграции Донбасса»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что целью «плана реинтеграции Донбасса» является запугивание жителей самопровозглашенных республик.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания в украинской армии по образцу НАТО
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Политика
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Госдепартамент США заявил о возможности продления СНВ-3
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